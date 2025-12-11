Cantor Thiaguinho, skatista Mineirinho e Eduardo Suplicy serão cidadãos de Porto Alegre

Suplicy, Mineirinho e Thiaguinho: trio receberá título de cidadão de Porto Alegre. Montagem de fotos de Will Shutter, Câmara dos Deputados / Jonathan Heckler, Agencia RBS / Bruno Soares / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O skatista Sandro Dias, conhecido como Mineirinho, o cantor Thiaguinho e o político Eduardo Suplicy vão se tornar cidadãos honorários de Porto Alegre. As homenagens, propostas por Giovane Byl (Podemos) e Natasha Ferreira (PT), foram aprovadas na Câmara de Vereadores nesta quinta-feira (11).

Sandro Dias se confirmou como uma personalidade porto-alegrense depois de descer da altura de 70 metros na megarrampa construída na ala norte do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF). Além da marca relacionada ao tamanho, Mineirinho — que, apesar do apelido, é natural de Santo André (SP) — também bateu o recorde de velocidade máxima em um skate padrão, ao atingir 103,8 km/h.

Byl sugeriu homenagear Mineirinho com o título de cidadão por considerar que o skatista colocou Porto Alegre no mapa mundial do esporte. Já a homenagem para o cantor Thiaguinho foi proposta pela ajuda do músico e compositor durante a enchente de 2024, quando enviou ao Rio Grande do Sul 7 mil toneladas de água potável e 7 mil kits de higiene pessoal.

— Além da trajetória de sucesso, a homenagem é por ele ter sido muito solidário conosco — disse o vereador.

No caso de Eduardo Suplicy, ex-senador e deputado pelo PT, Natasha argumenta que o político é "reconhecido por uma das mais notáveis e coerentes trajetórias políticas do país". A vereadora ainda destaca, como justificativa para a proposta, que Suplicy tem uma "história de engajamento" com Porto Alegre, onde ele participou de fóruns e debates para fortalecer a discussão sobre renda básica e promover a participação popular.