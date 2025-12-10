Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Caminho sem volta
Notícia

Candidatura de Flávio é para valer, avalia presidente do PP gaúcho: "PL precisa de um Bolsonaro na chapa"

Covatti Filho diz que ter alguém da família do ex-presidente na cabeça de chapa é questão de sobrevivência para deputados e senadores do PL

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS