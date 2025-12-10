Candidatura de Flávio é para valer, avalia presidente do PP gaúcho: "PL precisa de um Bolsonaro na chapa"

Candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência é considerada "irreversível" por aliados. Saulo Cruz / Agência Senado

Com trânsito junto ao presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, o deputado federal Covatti Filho acredita que a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência é irreversível. E que o PP e o PL estarão juntos nessa aliança, já que o único candidato que os dois apoiariam, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deve concorrer à reeleição para não disputar com um Bolsonaro.

— Tarcísio é fiel ao presidente Bolsonaro. Ele não vai disputar com o Flávio, porque sabe que ter um Bolsonaro na chapa é questão de sobrevivência para os deputados do PL e para eleger o maior número de senadores — justifica Covatti.

O presidente do PP gaúcho diz que não há hipótese de o PL apoiar um dos outros governadores tratados como pré-candidatos — Ratinho Júnior (PSD), Ronaldo Caiado (União Brasil) e Romeu Zema (Novo).