Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Bibliotecas do Recomeço
Notícia

Campanha de vereadora arrecada livros para mulheres e crianças em abrigos de Porto Alegre

Material recebido será destinado às casas de acolhimento que atendem vítimas de violência doméstica

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS