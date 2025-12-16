Campanha de vereadora arrecada livros para mulheres e crianças em abrigos de Porto Alegre

Vereadora quer criar ambientes de tranquilidade para vítimas de violência doméstica nos abrigos da Capital. Ederson Nunes / CMPA / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Por iniciativa da vereadora Vera Armando (PP), caixas para arrecadação de livros infantis, juvenis e educativos estão sendo distribuídas em estabelecimentos comerciais de Porto Alegre. O material arrecadado será destinado às casas de acolhimento que atendem mulheres e crianças vítimas de violência na Capital.

Chamada de Bibliotecas do Recomeço, a ação busca oferecer apoio emocional e educativo para as pessoas atendidas nos abrigos. De acordo com a proposta da vereadora, a intenção é criar espaços de leitura nas instituições, garantido acesso a histórias, conhecimento e momentos de tranquilidade durante o processo de reconstrução emocional e social.

— A leitura pode ser uma ferramenta transformadora nesse momento delicado. Essas crianças precisam de oportunidades para sonhar e reaprender a confiar na vida. O livro pode abrir portas para um novo começo — afirmou Vera Armando.

A primeira doação de livros, além de almofadas e estantes para criação de uma biblioteca e ambiente de acolhimento, foi feita à Casa Betânia, inaugurada em 2022 e que se tornou referência no acolhimento das mulheres em situação de vulnerabilidade e vítimas de violência.