Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Em causa própria 
Notícia

Câmara de Porto Alegre aprova licença para vereadores exercerem mandato de deputado sem renunciar ao cargo

Parlamentares podem assumir vagas de suplentes em Brasília ou na Assembleia sem perder a titularidade da cadeira na Capital

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS