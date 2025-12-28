BRDE repassa mais de R$ 3,4 milhões para projetos sociais no Rio Grande do Sul

Orquestra Jovem do RS é uma das contempladas com recursos do banco. Cassius Souza / BRDE,divulgação

Nem só de financiamento para empresas vive o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). O banco, que atua no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, está fechando 2025 com o maior aporte já realizado por meio de sua política de responsabilidade socioambiental.

Só no Rio Grande do Sul, serão destinados R$ 3,452 milhões para projetos selecionados por meio das leis de incentivo fiscal, beneficiando públicos de todas as idades com ações de assistência social, educação, cultura e esporte. Esse valor é 90% superior ao do ano passado (R$ 1,811 milhão) e começa a ser creditado nesta segunda-feira (29).

Foram selecionados 70 projetos de entidades gaúchas que se inscreveram no edital deste ano. O maior volume (R$ 1,255 milhão) é destinado a projetos na área de produção cultural, segmento que contou com 35 ações entre as indicações.

— Procuramos contemplar as mais diferentes regiões e projetos que envolvem mais de uma cidade, em especial aquelas que ainda sofrem os efeitos da enchente de 2024. Desta maneira, é possível multiplicar esforços e alcançar milhares de gaúchos — explica Ranolfo Vieira Júnior, diretor de Operações do BRDE.

Entre os projetos selecionados, a Santa Casa de Porto Alegre terá o maior aporte individual por parte do BRDE. Referência nacional no tratamento do câncer, a instituição receberá R$ 313,9 mil para qualificar o diagnóstico e o monitoramento da doença por meio de técnicas avançadas que permitem ver o tumor antes de alterações visíveis em exames comuns. O Centro de Prevenção de Câncer funciona há 20 anos junto ao Hospital Santa Rita.

Já o incentivo ao esporte terá cerca de R$ 627,8 mil em repasses do BRDE para um conjunto de 12 ações em diferentes cidades do Estado, na sua maioria projetos trabalhando com modalidades voltadas a pessoas com deficiência. Duas iniciativas indicadas têm atividades para atletas paralímpicos: Grêmio Náutico União, de Porto Alegre, e a Escola José Alvares de Azevedo, do município de Rio Grande. Uma cota do mesmo valor contempla três Apaes gaúchas: de Nova Prata, Marau e Bom Retiro do Sul.

— Os projetos com maior impacto social contam com uma rede de voluntários muito obstinada em ajudar a transformar vidas. Destinar parte dos impostos para essas instituições reafirma nosso compromisso social — diz Leonardo Busatto, diretor de Planejamento do BRDE.

Outras duas cotas iguais de R$ 313,9 mil estão sendo destinadas para iniciativas de cuidados com a saúde e bem-estar dos idosos e de proteção às crianças e adolescentes, entre elas o Projeto Fundação Pescar e a Kinder, referência na Capital no atendimento a crianças com deficiência múltipla.

As iniciativas apoiadas qualificam equipes e programações de entidades que prestam atendimento a crianças, jovens e idosos; promovem atividades de educação pelo esporte e competições que valorizam atletas; permitem a aquisição de equipamentos para hospitais, creches e asilos; estimulam a produção e a distribuição de livros para escolas e bibliotecas públicas; possibilitam apresentações de dança, música, artes visuais e cênicas, bem como a valorização do patrimônio arquitetônico e histórico, e ajudam a manter programações anuais de instituições como museus, centros de cultura e orquestras, entre outras.

Na Região Sul, R$ 9,4 milhões para projetos incentivados

Considerados os três estados do Sul do país, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul está destinando um total de R$ 9,4 milhões para projetos selecionados no edital de 2025. Com os valores depositados nesta edição, o banco já se aproxima de R$ 50 milhões em apoio por meio das leis de incentivo nos últimos nove anos.