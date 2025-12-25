Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Testamento político
Bolsonaro joga balde de gelo na candidatura de Tarcísio à Presidência

Carta lida pelo filho Flávio no hospital em que o ex-presidente está internado reafirma opção por um sucessor da família

