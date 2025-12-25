Bolsonaro joga balde de gelo na candidatura de Tarcísio à Presidência

Ler resumo

Quem ainda tinha esperança de que a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência fosse fogo de palha, destinada a distrair atenções e abrir caminho para Tarcísio de Freitas, levou mais um balde de gelo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Antes de ser anestesiado para a cirurgia realizada na manhã desta quinta-feira (25), Bolsonaro escreveu à mão uma carta reafirmando que o filho primogênito é o ungido para ser seu sucessor. E, como Tarcísio não demonstra disposição para disputar votos com a família Bolsonaro, vai se cristalizando o cenário em que ele concorre à reeleição em São Paulo e apoia Flávio na corrida presidencial.

Escrita em uma folha de papel A4 branca, a mensagem, intitulada Carta aos Brasileiros, foi lida por Flávio no hospital, ampliando a carga dramática. Espécie de testamento aberto, o texto afirma que, diante de um cenário de injustiça “e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada”, Bolsonaro tomou a decisão de indicar o filho Flávio como pré-candidato à Presidência da República em 2026.

“Entrego o que há de mais importante na vida de um pai: o próprio (filho) para a missão de resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim”, diz a carta.

Em outro trecho, o ex-presidente afirma: “Ele é a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser presidente, pois acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro”.

Com a divulgação da carta, fica ainda mais evidente que a família Bolsonaro não confia na promessa de Tarcísio de conceder indulto ao ex-presidente e a outros condenados da trama golpista. Os Bolsonaro desconfiam que o governador até possa conceder o perdão, mas não enfrentará o Supremo Tribunal Federal para fazer valer a decisão, caso seja eleito. A carta-testamento pode ser explicada também por outro fator: a família estaria empolgada com pesquisas que indicam Flávio como mais competitivo do que Tarcísio, embora todos os levantamentos de institutos reconhecidos mostrem o presidente Lula em vantagem tanto no primeiro quanto no segundo turnos.

Confira a íntegra da carta

"Ao longo da minha vida, tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto, com a minha saúde e família, para defender aquilo que acredito ser o melhor para o nosso Brasil.

Diante desse cenário de injustiça, e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da república em 2026.

Entrego o que há de mais importante na vida de um pai: o próprio para a missão de resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim.

Ele é a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser presidente, pois acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade dos anseios do povo brasileiro.

Que Deus abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a pátria, a família e a liberdade.

Brasília, 25 de dezembro de 2025.