Bibo Nunes é "demitido" da vice-liderança do PL durante sessão por divergir sobre cassação de Glauber Braga; veja vídeo

Bibo Nunes defendeu suspensão de Glauber Braga para garantir alguma punição ao parlamentar. Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados / Divulgação

Durante a sessão que suspendeu o mandato de Glauber Braga (PSOL-RJ), o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, "demitiu" seu vice-líder, o gaúcho Bibo Nunes, por divergência na votação. Sóstenes orientou a bancada que votasse contra o acordo que convertia a cassação de Glauber Braga em suspensão de seis meses, mas Bibo preferiu apoiar a medida, sob o argumento de que esta era a única maneira de garantir alguma punição ao parlamentar do PSOL.

A ideia dos liberais era que valesse o parecer do Conselho de Ética, que foi aprovado em abril, recomendando a cassação de Glauber Braga por falta de decoro parlamentar. A conduta do deputado do PSOL estava sendo investigada após ter expulsado da Câmara, em abril do ano passado, com empurrões e chutes, o integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) Gabriel Costenaro.

Aliados do PSOL apresentaram uma emenda para substituir a perda do mandato e dos direitos políticos por uma suspensão de seis meses. Um acordo foi costurado com deputados do centro para apoiar o dispositivo, e foi aprovado por 226 votos, contra 220 contrários. Bibo Nunes avaliou que a cassação não teria o número de votos mínimos para ser aprovada, e então decidiu apoiar a suspensão para garantir alguma punição à Glauber Braga.

— Eu aqui defendi a cassação o tempo todo. O tempo todo a cassação que ele merece, mas o jogo mudou. Saber perder é uma grande vitória. Ou vamos ficar com nada e ele é absolvido. "Sim" (para a emenda), o quanto antes, porque as coisas podem mudar e piorar muito. Cobrarei vocês depois. Votem o quanto antes "sim" — defendeu Bibo Nunes no plenário.

Poucos minutos depois, Sóstenes pediu a palavra ao presidente Hugo Motta, e anunciou sua decisão de "demitir" Bibo Nunes da vice-liderança do PL:

— Acabei de ter um vice-líder que veio aqui e fez uma orientação diferente da sua liderança. Portanto, ele (Bibo Nunes) a partir de hoje não é mais meu vice-líder, porque o vice-líder deve lealdade ao seu líder. Se ele tivesse combinado comigo antes, não teria destituição. Ele tem total liberdade com o mandato dele de fazer o que quiser, mas ele não vai desqualificar a liderança — definiu Sóstenes.

A sessão, então, seguiu com a manifestação do deputado Renildo Calheiros (PCdoB-PE) na tribuna. Enquanto falava, a transmissão da TV Câmara mostrou uma discussão acalorada entre Sóstenes e Bibo no plenário da Casa.

Reação

No início da tarde desta quinta-feira (11), Bibo publicou um vídeo nas redes sociais defendendo sua posição. O deputado volta a argumentar que, se tivesse seguido a indicação da bancada, Glauber Braga poderia ter sido absolvido, e, neste caso, estaria "rindo da nossa cara".

— Não tínhamos voto suficiente para cassar Glauber Braga. A maioria do PL votaria "sim", depois mudaram, porque Sóstenes disse "não", e esse voto "não" faria com que, na vitória do "não", Glauber Braga fosse totalmente absolvido. Absolvido, estaria rindo na nossa cara. Vai entender um pouquinho, vai pensar um pouquinho, junta dois cerebelos. Eu fui o que mais combati na tribuna, o tempo inteiro, porque eu sei que esse cara tinha que ser cassado. Mas mudou o cenário. E aí não tem 257 votos, você queria que ele fosse absolvido? Eu não, então eu fui pelo "sim", para que pelo menos ele recebesse seis meses de punição — afirmou o deputado gaúcho.