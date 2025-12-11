Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Embate interno
Bibo Nunes é "demitido" da vice-liderança do PL durante sessão por divergir sobre cassação de Glauber Braga; veja vídeo

Líder dos liberais, Sóstenes Cavalcante, anunciou decisão no plenário nesta quarta-feira (10)

Henrique Ternus

