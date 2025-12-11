Avança plano de construção de hospital universitário em Uruguaiana

Assinatura aconteceu no MEC. Luís Fortes / MEC

Um passo importante para a realização de um sonho da região da Fronteira Oeste, a construção de um hospital federal ligado à Universidade Federal do Pampa (Unipampa), foi dado nesta quinta-feira (11). Foi assinado no Ministério da Educação (MEC) o acordo de cooperação técnica entre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e a Unipampa para a construção do hospital universitário da instituição no campus Uruguaiana.

O documento foi assinado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, pelo presidente da Ebserh, Arthur Chioro, e pelo reitor da Unipampa, Edward Pessano.

— O termo de cooperação técnica dá início à elaboração de estudos e do projeto para a construção do tão sonhado hospital universitário em Uruguaiana, que vai atender toda a região. Foi feita uma avaliação da necessidade de atenção ao atendimento de saúde, considerando a relação entre a população e a disponibilidade de leitos. Também serão definidas as especialidades que farão parte desse hospital e a quantidade de leitos, toda a discussão técnica para a licitação do projeto — explicou o ministro.

Leia Mais Câmara de Porto Alegre aprova licença para vereadores exercerem mandato de deputado sem renunciar ao cargo

O presidente da Ebserh ressaltou o compromisso da empresa, que faz a gestão dos hospitais universitários federais, com o Sistema Único de Saúde (SUS):

— É um sonho que se transforma em realidade a partir de uma necessidade efetiva. É uma região que precisa de mais SUS, de mais ciência, de mais universidade pública. E o MEC e o governo do presidente Lula vão estar juntos para construir esse sonho e torná-lo realidade.

A expectativa é que o Hospital Universitário da Unipampa (HU-Unipampa) se torne referência em ensino, pesquisa, inovação e assistência multiprofissional, fortalecendo cursos de graduação, pós-graduação e programas de residência médica e multiprofissional da universidade. Além de ampliar a cobertura de serviços de saúde, a unidade deverá impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do município e de toda a região.

Durante a cerimônia, o reitor da Unipampa lembrou que o hospital é uma antiga demanda da comunidade acadêmica, dos movimentos sociais e de toda a população da região.

— Hoje é um dia especial para nós. Nossa universidade está completando 18 anos, foi criada pelo governo Lula para a expansão da educação pública federal no interior do Brasil. E hoje, mais uma vez no seu governo, temos a honra de ganhar um hospital federal, que vai não só qualificar a formação dos nossos estudantes, mas também melhorar a qualidade de vida de uma população que há muito tempo espera essa grande obra — discursou Pessano.

Leia Mais Leite divulga planilhas com dados sobre voos em aeronaves do Estado