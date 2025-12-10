Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Financiamento
Notícia

Autor da PEC que cria fundo constitucional para o Sul quer aprovar medida em 2026

Intenção do deputado Toninho Wandscheer (PP-PR) é garantir recursos no orçamento de 2027

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS