Assembleia gaúcha recebe Selo Ouro de Transparência Pública em 2025

Deputado Pepe Vargas mostra aos colegas de Mesa o troféu entregue à superintendente Mari Peruzzo (C) pela Atricon. Lauro Alves / Divulgação

A Assembleia Legislativa recebeu o Selo Ouro de Transparência Pública na edição 2025 do processo de avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública, promovido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). O Selo Ouro distingue poderes e órgãos públicos que alcançaram um índice de 90% de transparência na abertura de dados em seus portais. Mais de 200 itens são analisados nessa avaliação.

Nesta terça-feira (9), na reunião da Mesa Diretora, a superintendente-geral Mari Perusso apresentou o Troféu Selo Ouro de Transparência Pública 2025, recebido durante o 4º Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, realizado na semana passada em Florianópolis.

Mari Peruzzo destacou que este é um marco que reforça o compromisso da Assembleia com ética, acesso à informação e gestão pública transparente.