Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Acesso à informação 
Notícia

Assembleia gaúcha recebe Selo Ouro de Transparência Pública em 2025

Reconhecimento é da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS