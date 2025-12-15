Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Legislativo
Assembleia faz última sessão ordinária do ano nesta terça-feira; veja o que está na pauta

Estatuto da Polícia Penal, nova estrutura da Brigada Militar e multa para uso de drogas em espaços públicos estão entre as propostas que serão votadas

Henrique Ternus

