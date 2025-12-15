Assembleia faz última sessão ordinária do ano nesta terça-feira; veja o que está na pauta

Ao todo, 30 propostas estão na fila de votação. Claudio Fachel / ALRS / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Nesta terça-feira (16), os deputados gaúchos vão se reunir pela última vez em 2025 para votar projetos na Assembleia Legislativa. Na pauta, estão 30 propostas (confira a lista completa abaixo) que serão deliberadas ao longo do dia para "zerar" a fila. Os parlamentares começam a apreciar medidas, encaminhadas pelo Legislativo e também pelo Executivo, a partir das 10h, em uma sessão extraordinária convocada para dar conta do volume.

Entre os projetos, o que deve gerar maior discussão é o que cria o Estatuto da Polícia Penal com definição das carreiras, atribuições, jornada de trabalho e cargos da nova instituição policial que substitui a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe). A medida está incluída no pacote de projetos encaminhados pelo Piratini em regime de urgência na metade de novembro.

Outra pauta ligada à segurança pública é a que estabelece a nova organização da Brigada Militar, modernizando a estrutura e definindo critérios técnicos para a criação de novos batalhões e órgãos de Polícia Militar (OPM). A medida, elaborada pelo comando da BM e acatada na íntegra pelo governo do Estado, é descrita como "essencial" pelo chefe da organização, coronel Cláudio Feoli.

Entre as medidas encaminhadas por deputados, será votado o projeto de lei que institui multa de um salário mínimo pelo porte e uso de drogas em ambientes públicos no Rio Grande do Sul. Ainda de acordo com a proposta de Delegado Zucco (Republicanos), a arrecadação a partir da penalização seria revertida para o Fundo Estadual sobre Drogas, para aplicação em políticas públicas de prevenção ao uso de entorpecentes e ao tratamento de viciados.

A Assembleia entra em recesso no próximo dia 22 e retoma as sessões ordinárias em 3 de fevereiro. Não há previsão de que sessões extras sejam convocadas durante o período.

Mesmo assim, está marcada para esta terça (16) a instalação da CPI dos Pedágios, logo após a sessão ordinária. O grupo de 12 deputados terá o prazo de 120 dias — que segue correndo durante o intervalo de final de ano — para investigar as concessões de rodovias estaduais propostas pelo governo do Estado.

Neste período entre dezembro e janeiro, se houver quórum, os parlamentares podem se reunir para sessões da comissão e convocar audiências e testemunhas. A definição de como se darão os trabalhos será feita pelo presidente da CPI, deputado Paparico Bacchi (PL), após a oficialização da comissão.