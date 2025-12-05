Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Legislativo
Notícia

Assembleia autoriza instalação da CPI dos pedágios para investigar concessão das rodovias gaúchas

Proposta do deputado Paparico Bacchi (PL) reuniu 20 assinaturas

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS