Assembleia autoriza instalação da CPI dos pedágios para investigar concessão das rodovias gaúchas

Governo planeja instalar mais de 50 pórticos do modelo free flow a partir da concessão de rodovias estaduais. Porthus Junior / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Está autorizada a instalação da comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar as propostas do governo do Estado para concessão dos blocos 1, 2 e 3 das rodovias. O aval veio do presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas (PT), que não se abalou com os apelos do chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e deu seguimento ao requerimento feito pelo deputado Paparico Bacchi (PL).

A indicação dos 12 membros deverá ser feita até a próxima sexta-feira (12). O PT deverá ficar com a maior quantidade de integrantes, três, seguido pelo PP, que deverá indicar dois deputados. MDB, PL, PSDB, PDT, Republicanos, União Brasil e Novo terão um representante cada. A instalação de fato poderá ser realizada a partir da semana que se inicia no dia 15.

Assim que forem definidos os deputados, será formalizada a instalação da CPI, com a definição de presidente (que, por ser o autor da proposta, deverá ser o próprio Paparico) e relator.

A comissão terá 120 dias de trabalhos para solicitar documentos e convocar audiências com as empresas e testemunhas. O período pode ser prorrogado por mais 60 dias, se houver necessidade. As datas coincidem com o leilão do bloco 2, marcado para 13 de março. Não há interrupção da comissão durante o recesso, que começa no dia 22 de dezembro e se encerra em 31 de janeiro de 2026.

— O objetivo é garantir transparência, rigor técnico e proteção do interesse público, evitando que erros de modelagem ou decisões equivocadas onerem o contribuinte gaúcho e comprometam a economia do Estado — enfatiza o deputado do PL.

Paparico contou com apoio de parlamentares do PT, PSOL, PCdoB, Novo, Republicanos, Podemos e PP (veja lista abaixo). Depois de garantir, nesta quinta-feira (4), as 19 assinaturas, o mínimo necessário para propor uma CPI, o grupo ainda recebeu um vigésimo aliado: o deputado Joel Wilhelm (PP), que integra a base do governo Eduardo Leite. Ele é ex-prefeito de Igrejinha, cidade impactada pela proposta de concessão do bloco 1.

Além das duras críticas de prefeitos das regiões onde ficam os blocos 1 e 2 (Metropolitana, Norte, vales do Taquari, Sinos e Paranhana, Serra e Litoral Norte), os deputados alegam que os contratos do governo apresentam irregularidades técnicas, jurídicas, financeiras e de interesse público.

À coluna, o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, lamentou o requerimento de instalação da CPI, defendendo que não há um fato determinado que justifique a abertura da investigação na Assembleia. Lemos avaliou também que o pedido de abertura da comissão tem como objetivo "criar instabilidade política", em um momento em que o Estado deveria estar focado no equilíbrio financeiro.

Veja quem assinou o requerimento