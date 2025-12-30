Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Sucessão em Brasília
Análise

Ano termina com incertezas na eleição para presidente

Como no final de 2021, cenário ainda é disforme e pesquisas sugerem segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro

