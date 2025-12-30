Ano termina com incertezas na eleição para presidente

Cenário ainda é incerto entre os postulantes ao Palácio do Planalto. Pedro França / Agência Senado

Na virada de 2021 para 2022, as pesquisas eleitorais indicavam uma vitória mais fácil do que se revelou a eleição do presidente Lula 10 meses depois. Havia por esta época a expectativa de que a chamada “terceira via” tivesse pelo menos três candidatos promissores para disputar com Lula e com o então presidente Jair Bolsonaro — Ciro Gomes, Sergio Moro e João Doria. Nos meses seguintes, Moro e Doria ficaram pelo caminho — o primeiro optou por concorrer a senador e o segundo largou a vida pública.

Quatro anos depois, temos dois candidatos assumidos: o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), com mais dois nomes de direita dispostos a concorrer, mas patinando nas pesquisas — Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União Brasil).

Até aqui, ninguém está buscando os votos do centro não-alinhado com Lula ou com a família Bolsonaro. O mais próximo desse papel é Ratinho Júnior, que ora age como candidato, ora se faz de morto, mas depende do presidente do PSD, Gilberto Kassab, para sair do muro. Eduardo Leite gostaria de ser, mas também esbarra em Kassab.