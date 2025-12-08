"Alckmin é quem vai decidir se concorre a vice em 2026", diz Edinho Silva

Geraldo Alckmin pode repetir dobradinha com Lula que ganhou eleição em 2022. Renan Mattos / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Em meio às discussões sobre quem será o vice na chapa encabeçada pelo presidente Lula para tentar a reeleição, o presidente do PT, Edinho Silva, disse em Porto Alegre que Geraldo Alckmin é quem vai decidir seu próprio futuro. Em entrevista à imprensa nesta segunda-feira (8), Edinho rasgou elogios ao atual vice-presidente e garantiu que Alckmin escolherá se quer manter a dupla vencedora de 2022.

— Um vice-presidente tão exitoso como ele é decide qual é o seu papel na tática eleitoral de 2026. Nós vamos respeitar a decisão dele. Lula tem muito respeito por ele e tem nele a mais extrema confiança — disse o dirigente petista.

Edinho exaltou a condução de Alckmin nas negociações com o governo norte-americano após o tarifaço de 40% imposto pelo presidente do Estados Unidos, Donald Trump. O vice-presidente brasileiro também acumula o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.