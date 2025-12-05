Aécio Neves confirma Moisés Barboza como presidente estadual do PSDB

Moisés ocupa uma cadeira na Câmara de Vereadores. Luiza Dorneles / CMPA / Divulgação

Por decisão da direção nacional do PSDB, o vereador Moisés Barboza, futuro presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, será o novo presidente do partido no Rio Grande do Sul. O nome de Barboza foi confirmado nesta sexta-feira (5) pelo presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

O deputado Daniel Trceziak e o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, serão vice-presidentes. Aécio disse esperar que a ex-prefeita de Pelotas Paula Mascarenhas seja candidata ao governo do Estado e anunciou que vai convidar a ex-governadora Yeda Crusius para retornar ao PSDB e ser presidente do Instituto Teotônio Villela.