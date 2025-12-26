Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Liberdade de expressão
Abraji repudia ataques à jornalista Malu Gaspar

Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo diz que “nos últimos anos se tornaram comuns os ataques misóginos a mulheres” 

