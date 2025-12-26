Abraji repudia ataques à jornalista Malu Gaspar

Jornalista publicou reportagem sobre conversas entre Alexandre de Moraes e Gabriel Galípolo a respeito de suposto pedido de intervenção no caso do Banco Master. Renan Mattos / Agencia RBS

Os ataques que a jornalista Malu Gaspar, repórter de O Globo e comentarista da Globo News, vem sofrendo nos últimos dias nas redes sociais foram repudiados nesta sexta-feira (26) pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji). Malu virou alvo de críticas de setores da esquerda depois que publicou uma reportagem sobre conversas entre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sobre suposto pedido de intervenção para evitar a liquidação do Banco Master.



“Infelizmente, nos últimos anos, se tornaram comuns os ataques misóginos a mulheres jornalistas que fazem reportagens sobre pessoas que ocupam importantes espaços de poder. A Abraji é uma instituição criada para defender o trabalho dos jornalistas profissionais e essa missão deveria ser coletiva. Quando qualquer jornalista sofre intimidação por exercer o seu ofício, perde a sociedade como um todo”, diz a nota.

Malu Gaspar está sendo vítima de ataques agressivos da esquerda como Patrícia Campos Melo foi no governo de Jair Bolsonaro, por denunciar uso massivo de mensagens de WhatsApp na campanha de 2018, o que era proibido por lei. Durante a maior parte do governo Bolsonaro, Patrícia foi atacada pelos filhos do ex-presidente e por militantes da direita, o que já rendeu uma série de condenações por dano moral para seus detratores. No livro Máquina do Ódio, ela detalha os ataques sofridos e a gênese da reportagem que deu origem à "guerra" nas redes sociais.