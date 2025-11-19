Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Populismo com a torcida
Opinião

Vereadores tentam atropelar lei estadual e aprovam venda de bebidas alcoólicas nos estádios

Projeto de Márcio Bins Ely (PDT) deveria ser vetado pelo prefeito Sebastião Melo

