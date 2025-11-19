Vereadores tentam atropelar lei estadual e aprovam venda de bebidas alcoólicas nos estádios

Venda de bebidas como a cerveja em estádios de futebol divide opiniões de torcedores, políticos e forças da segurança. 9parusnikov / stock.adobe.com

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou nesta quarta-feira (19) projeto que libera a venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol — mesmo que a lei estadual proíba a comercialização e se sobreponha à legislação da Capital. De autoria do vereador Márcio Bins Ely (PDT), o projeto autoriza a venda dos produtos em bares e lanchonetes antes do início dos jogos, durante os períodos de intervalo e após o término das partidas.

Para quem tem acesso a camarotes e áreas VIPs, o projeto é ainda mais generoso: permite a venda inclusive durante o jogo. A proposta se aplica a partidas do Campeonato Brasileiro, Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Copa Libertadores.

Conforme o projeto, a organização esportiva é responsável civilmente por todos os atos de seus torcedores praticados no interior do seu mando de campo, incidindo em direito difuso a ser reparado à sociedade, por meio de fundo a ser escolhido pelo município, em casos de brigas generalizadas ou de qualquer ato ilícito que cause conduta vexatória por parte dos torcedores da agremiação.

O texto prevê as seguintes sanções, em caso de descumprimento do disposto no projeto: multa de R$ 404 mil a R$ 577 mil; suspensão da venda e proibição do consumo de bebidas nos locais pelo prazo de 30 a 360 dias; e cassação do alvará de localização e funcionamento, em caso de reincidência.

Na justificativa do projeto, Bins Ely escreveu: “O consumo de bebidas alcoólicas em eventos esportivos é matéria que possui amplo clamor popular por sua autorização (...) Estudos comprovam que os atos de violência estão ligados a confrontos entre torcidas organizadas e não diretamente ao consumo de bebidas alcoólicas no interior dos estádios”.

O projeto agrada a torcedores, comerciantes de bebidas e clubes de futebol, mas não tem aval das forças de segurança. Foi por isso que diversas tentativas de revogação da lei estadual não prosperaram. A Assembleia chegou a aprovar um projeto, mas foi vetado pelo governador Eduardo Leite. O prefeito Sebastião Melo deveria fazer o mesmo, já que uma lei municipal não pode se sobrepor a uma norma estadual.







