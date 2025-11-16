Vereador de Porto Alegre vai à Justiça Eleitoral para deixar partido sem perder mandato

Parlamentar é vice-líder do governo Melo na Câmara. Ederson Nunes / Câmara de Porto Alegre/Divulgação

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Vice-líder do governo Melo na Câmara de Porto Alegre, o vereador Marcos Felipi Garcia (Cidadania) entrou com ação na Justiça Eleitoral para deixar o partido sem perder o mandato. O pedido foi rejeitado sem análise do mérito no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), mas o parlamentar já está preparando recurso.

A principal alegação do vereador para a saída é o rompimento da federação com o PSDB e a iminente união com o PSB. Com isso, o Cidadania deve apoiar a reeleição do presidente Lula em 2026.

Marcos Felipi já recebeu carta de anuência para a desfiliação dos presidentes estadual e municipal do Cidadania, mas aguarda a decisão da Justiça para ter a garantia de que não perderá a cadeira.

O vereador pretende concorrer a deputado estadual, em dobradinha com a deputada federal Any Ortiz, que também está deixando o Cidadania, mas ainda não definiu o destino.