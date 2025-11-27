Túlio Martins voltará à presidência do Conselho de Comunicação do Tribunal de Justiça

Desembargador Túlio Martins ingressou na magistratura em 1990. Andréa Graiz / Agencia RBS

A partir de fevereiro, o desembargador Túlio Martins reassumirá a presidência do Conselho de Comunicação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), cargo que ocupou durante 10 anos (de 2010 a 2020). O convite foi formalizado nesta quinta-feira (27) pelo presidente eleito do TJRS, desembargador Eduardo Uhlein.

Com um pé no jornalismo — ele é formado em Direito e em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e chegou a exercer a profissão antes de se tornar magistrado —, Túlio tem clareza da importância da comunicação para o Poder Judiciário e promete transparência e franqueza nas relações da administração do TJRS com a imprensa.

O desembargador também foi diretor de Comunicação da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris). Nascido em Canoas, ingressou na magistratura em 1990 e começou a carreira na comarca de Augusto Pestana. No ano seguinte, integrou o projeto "Júri Agilizar", da Corregedoria-Geral da Justiça, na Comarca de Cruz Alta. Promovido para a Comarca de Alvorada, foi titular da Segunda Vara Judicial.