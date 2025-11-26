Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Lei Maria da Penha
Notícia

Tribunal de Justiça rejeita recurso e mantém condenação do prefeito de Viamão

Rafael Bortoletti foi condenado a seis anos e quatro meses de prisão por divulgar áudios íntimos de ex-companheira

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS