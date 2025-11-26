Tribunal de Justiça rejeita recurso e mantém condenação do prefeito de Viamão

Por unanimidade, o pleno do Tribunal de Justiça manteve a condenação do prefeito de Viamão, Rafael Bortoletti, por crime enquadrado na Lei Maria da Penha. Os desembargadores rejeitaram os embargos de declaração apresentados pelos advogados de Bortoletti, que, no final de outubro, foi condenado em segunda instância a seis anos e quatro meses de reclusão pela divulgação de áudios íntimos de uma mulher com quem teve um relacionamento. O caso tramita em segredo de Justiça.
Ao não acolher a tese da defesa, o tribunal decidiu manter a condenação original. A defesa de Bortoletti tem o direito de recorrer da decisão no Supremo Tribunal de Justiça (STJ).
Em 29 de outubro, a 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça confirmou a sentença de primeiro grau, que condenara o prefeito por divulgar, durante uma reunião com políticos, em 2019, conteúdos pornográficos sem o consentimento da então companheira. Bortoletti também teria também prometido vantagens e cargos no governo a testemunhas. A pena foi estabelecida em seis anos, quatro meses e 14 dias de prisão em regime semiaberto, menor do que a sentença original, que previa nove anos de prisão em regime fechado.