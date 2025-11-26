Tribunal de Justiça rejeita recurso e mantém condenação do prefeito de Viamão

Bortoletti foi acusado de divulgar conteúdos pornográficos sem o consentimento da então companheira. Reprodução @prefeituraviamao / Instagram

Por unanimidade, o pleno do Tribunal de Justiça manteve a condenação do prefeito de Viamão, Rafael Bortoletti, por crime enquadrado na Lei Maria da Penha. Os desembargadores rejeitaram os embargos de declaração apresentados pelos advogados de Bortoletti, que, no final de outubro, foi condenado em segunda instância a seis anos e quatro meses de reclusão pela divulgação de áudios íntimos de uma mulher com quem teve um relacionamento. O caso tramita em segredo de Justiça.

Ao não acolher a tese da defesa, o tribunal decidiu manter a condenação original. A defesa de Bortoletti tem o direito de recorrer da decisão no Supremo Tribunal de Justiça (STJ).