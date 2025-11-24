Tribunal de Justiça protagoniza uma das eleições mais incríveis de sua história 

Que seria uma eleição apertada, todo mundo no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sabia. Daí a um empate cravado — 80 a 80, que resultou na eleição do desembargador Eduardo Uhlein para a presidência por antiguidade — poucos se arriscavam a apostar.
Um deles foi o desembargador Túlio Martins, do grupo de Uhlein. Para chegar a esse número, Túlio, que já presidiu o Conselho de Comunicação do TJ, contabilizava cinco indecisos e acreditava que dois votariam em Uhlein e três em Antonio Vinicius Amaro da Silveira, candidato da situação.
A surpresa foi o voto em branco, que acabou sendo decisivo. Quando o resultado foi anunciado, houve um murmúrio de surpresa no plenário, já que as torcidas esperavam a vitória no voto e não no critério de desempate previsto no regimento interno. Foi a segunda vez na história recente que a eleição terminou empatada. A outra foi quando Marcelo Bandeira Pereira desbancou José Aquino Flôres de Camargo no segundo turno (aquela eleição teve três candidatos) por ser mais antigo no TJ.
A certeza de que qualquer voto fazia diferença em um colégio eleitoral tão pequeno fez com que desembargadores com viagem marcada lutassem pelo direito de participar do pleito à distância. É o caso do desembargador Jayme Weingartner Netto, que votou de Riad, na Arábia Saudita. Ele viajou para o país árabe a convite, na semana passada, e o retorno começou nesta segunda. Do aeroporto, o desembargador ainda conseguiu votar para a composição do Órgão Especial, em que o grupo de Uhlein fez sete das oito cadeiras em disputa.
O resultado da eleição confirmou a avaliação corrente de que o Rio Grande do Sul tem um TJ partido ao meio, para usar a expressão consagrada por Ítalo Calvino. Nada a ver com a fábula do visconde que encarnava o bem e o mal em lados diferentes do corpo, mas à divisão entre os dois grupos políticos que nos últimos anos disputam o comando do tribunal.
Para o presidente eleito, nenhum desafio será maior do que "promover a unidade institucional":
— Precisamos desarmar os espíritos. Isso se faz com diálogo, com escuta, com a participação dos colegas nas decisões.
Primeiras medidas
À coluna, Uhlein disse que a transição começa imediatamente e que os magistrados conhecem as propostas de sua chapa, debatidas exaustivamente na campanha. A divisão na eleição não deve significar ruptura com a administração de Alberto Delgado Neto, embora parte do grupo de Uhlein proponha um "freio de arrumação" em relação ao uso da inteligência artificial.
— Sem treinamento adequado e sem um olhar crítico em relação à IA, daqui a pouco não estaremos julgando, mas nos livrando de processos — diz um desembargador preocupado com as imprecisões dos robôs, capazes de inventar jurisprudência quando estão diante de um caso inusitado.
O futuro presidente diz que não haverá volta, pois a inteligência artificial é realidade em todas as áreas, mas observa que a tecnologia ainda está em fase de desenvolvimento no TJ:
— Temos tido bons resultados, mas precisamos ter em mente que tudo precisa ser supervisionado e que a IA ajuda, mas não toma decisões por nós.
Conhecido o resultado, a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris) divulgou nota cumprimentando Uhlein pela vitória e conclamando o novo presidente a construir “um ambiente de diálogo transparente com as juízas e juízes e servidores da Justiça” e “valorizar a magistratura gaúcha, que há anos tem se firmado como uma das mais produtivas do Brasil, de acordo com relatórios do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)”.
“Os desafios são muitos e exigem a soma de esforços da nova administração com seus liderados como forma de atendermos a nossa essência, que é a melhor prestação jurisdicional à sociedade gaúcha”, diz a nota.