Tribunal de Justiça protagoniza uma das eleições mais incríveis de sua história 

Da esquerda para a direita, Cláudio Luís Martinewski, Rosane Bordasch, Eduardo Uhlein, Ana Paula Dalbosco e Ricardo Pippi Schmidt, os membros da chapa vitoriosa Eduardo Nichele / Tribunal de Justiça,Divulgação

Um deles foi o desembargador Túlio Martins, do grupo de Uhlein. Para chegar a esse número, Túlio, que já presidiu o Conselho de Comunicação do TJ, contabilizava cinco indecisos e acreditava que dois votariam em Uhlein e três em Antonio Vinicius Amaro da Silveira, candidato da situação.

A surpresa foi o voto em branco, que acabou sendo decisivo. Quando o resultado foi anunciado, houve um murmúrio de surpresa no plenário, já que as torcidas esperavam a vitória no voto e não no critério de desempate previsto no regimento interno. Foi a segunda vez na história recente que a eleição terminou empatada. A outra foi quando Marcelo Bandeira Pereira desbancou José Aquino Flôres de Camargo no segundo turno (aquela eleição teve três candidatos) por ser mais antigo no TJ.

Leia Mais Com eleição empatada, desembargador Eduardo Uhlein é o novo presidente do Tribunal de Justiça do RS

A certeza de que qualquer voto fazia diferença em um colégio eleitoral tão pequeno fez com que desembargadores com viagem marcada lutassem pelo direito de participar do pleito à distância. É o caso do desembargador Jayme Weingartner Netto, que votou de Riad, na Arábia Saudita. Ele viajou para o país árabe a convite, na semana passada, e o retorno começou nesta segunda. Do aeroporto, o desembargador ainda conseguiu votar para a composição do Órgão Especial, em que o grupo de Uhlein fez sete das oito cadeiras em disputa.

O resultado da eleição confirmou a avaliação corrente de que o Rio Grande do Sul tem um TJ partido ao meio, para usar a expressão consagrada por Ítalo Calvino. Nada a ver com a fábula do visconde que encarnava o bem e o mal em lados diferentes do corpo, mas à divisão entre os dois grupos políticos que nos últimos anos disputam o comando do tribunal.

Para o presidente eleito, nenhum desafio será maior do que "promover a unidade institucional":

— Precisamos desarmar os espíritos. Isso se faz com diálogo, com escuta, com a participação dos colegas nas decisões.

Primeiras medidas

Eduardo Uhlein, eleito presidente do Tribunal de Justiça do RS. Paulo Egídio / Agência RBS

À coluna, Uhlein disse que a transição começa imediatamente e que os magistrados conhecem as propostas de sua chapa, debatidas exaustivamente na campanha. A divisão na eleição não deve significar ruptura com a administração de Alberto Delgado Neto, embora parte do grupo de Uhlein proponha um "freio de arrumação" em relação ao uso da inteligência artificial.

— Sem treinamento adequado e sem um olhar crítico em relação à IA, daqui a pouco não estaremos julgando, mas nos livrando de processos — diz um desembargador preocupado com as imprecisões dos robôs, capazes de inventar jurisprudência quando estão diante de um caso inusitado.

O futuro presidente diz que não haverá volta, pois a inteligência artificial é realidade em todas as áreas, mas observa que a tecnologia ainda está em fase de desenvolvimento no TJ:

— Temos tido bons resultados, mas precisamos ter em mente que tudo precisa ser supervisionado e que a IA ajuda, mas não toma decisões por nós.

Conhecido o resultado, a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris) divulgou nota cumprimentando Uhlein pela vitória e conclamando o novo presidente a construir “um ambiente de diálogo transparente com as juízas e juízes e servidores da Justiça” e “valorizar a magistratura gaúcha, que há anos tem se firmado como uma das mais produtivas do Brasil, de acordo com relatórios do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)”.

“Os desafios são muitos e exigem a soma de esforços da nova administração com seus liderados como forma de atendermos a nossa essência, que é a melhor prestação jurisdicional à sociedade gaúcha”, diz a nota.



