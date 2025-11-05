TRE-RS derruba decisão que cassava prefeito e vice de Rio Pardo

O vice-prefeito, Alceu Seehaber (PSDB) e o prefeito de Rio Pardo, Rogério Monteiro (MDB), durante cerimônia de posse. Prefeitura de Rio Pardo / Divulgação

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) reverteu a decisão que havia cassado os diplomas do prefeito de Rio Pardo, Rogério Monteiro (MDB), e do vice, Alceu Seehaber (PSDB), o Alemão da Caixa. Por unanimidade, em sessão nesta terça-feira (5), os desembargadores entenderam que não houve abuso de poder político por parte dos candidatos eleitos, julgando improcedente a ação movida pelo Ministério Público Eleitoral.

A chapa havia sido cassada em janeiro deste ano após decisão da 40ª Zona Eleitoral. A promotora de Justiça Christine Mendes Ribeiro Grehs sustentou que o então candidato a reeleição "efetivou rescisões contratuais como forma de punição por não mostrarem os servidores interesse em apoiar a sua candidatura nas eleições municipais de 2024, ou por mostrarem simpatia a pessoas de outro partido político".

A defesa dos réus contrapôs afirmando que não houve uso indevido da máquina pública e que todas as ações questionadas estavam dentro da legalidade e da rotina administrativa da prefeitura.