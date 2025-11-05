Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Livres para governar
TRE-RS derruba decisão que cassava prefeito e vice de Rio Pardo

Desembargadores reverteram cassação determinada em janeiro, o que garante continuidade da gestão de Rogério Monteiro (MDB) e Alceu Seehaber (PSDB)

Henrique Ternus

