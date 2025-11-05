TRE mantém sentença que absolveu prefeito de Passo Fundo em ação movida por coligação adversária

Prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, foi reeleito em 2024. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Por unanimidade, o pleno do Tribunal Pleno do TRE-RS decidiu, nesta quarta-feira (5), manter a sentença de primeira instância que absolveu o prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida (PSD), na Ação de Investigação Eleitoral movida pela coligação PDT/PT, que pedia a cassação do mandato. A decisão confirma que não houve qualquer irregularidade e afasta a alegação de abuso de poder político.

Com esse julgamento, o prefeito vence mais uma ação proposta pela coligação adversária nas eleições municipais, reforçando a legalidade e a transparência do processo eleitoral. No total, foram ajuizadas 24 ações durante a campanha. Pedro Almeida venceu todas. Só a coligação PDT-PT ajuizou cinco Ações de Investigação Judicial Eleitoral — todas rejeitadas pela Justiça Eleitoral.