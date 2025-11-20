Transferência de recursos de fundo que recebeu doações na enchente opõe MP e MPT no RS

Proposta foi aprovada na sessão do dia 11 de novembro. Celso Bender / Assembleia Legislativa/Divulgação

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Um projeto de lei aprovado na semana passada pela Assembleia Legislativa tornou-se foco de tensão entre o Ministério Público (MP) e o Ministério Público do Trabalho (MPT) do Rio Grande do Sul. A proposta prevê a realocação de verbas entre dois fundos administrados pelo MP, mas é questionada pelo MPT por envolver recursos doados para a recuperação da enchente do ano passado.

O texto estipula que 20% dos recursos do Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados (FRBL) sejam repassados ao Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público (FRMP).

Abastecido por multas, acordos judiciais e doações, o FRBL financia projetos sociais, compra de equipamentos para órgãos públicos e outras iniciativas de interesse coletivo. Já o FRMP é usado para o custeio do próprio Ministério Público, em ações como reforma e manutenção de prédios, compra de equipamentos e investimentos em tecnologia.

O ponto de discórdia é uma emenda do líder do governo, Frederico Antunes (PP), aprovada em plenário, que prevê que a transferência dos valores seja retroativa a 2024, quando o FRBL recolheu doações para a recuperação do desastre climático. O próprio MPT afirma ter destinado R$ 80 milhões, proveniente de unidades de todo o país.

Ao todo, o fundo arrecadou R$ 122 milhões em 2024, valor substancialmente maior do que nos anos anteriores, em que a arrecadação variou entre R$ 10 milhões e R$ 15 milhões. Além dos repasses do MPT, o fundo recebeu doações de pessoas físicas via Pix para ajuda a vítimas da enchente.

Inconformados com a retroatividade, o procurador-chefe do MPT-RS, Antônio Santos Pereira, e o vice, Anderson Reichow, passaram esta semana articulando o veto desse trecho em reuniões com membros do governo e da Assembleia. De Brasília, o chefe do MPT nacional, Gláucio Oliveira, mandou ofício solicitando reunião urgente com o governador Eduardo Leite para tratar do assunto.

Pereira diz que, se o projeto for sancionado, a instituição ingressará na Justiça contestando a medida. Nessa hipótese, há risco de que o montante que ainda não foi aplicado deixe o RS e seja revertido a um fundo federal.

— Entendemos que usar o recurso para o fim diferente do que foi acordado fere a segurança jurídica. Se a regra mudar, deve ser de agora em diante — argumenta o chefe do MPT-RS.

O Ministério Público estadual emitiu nota afirmando que a legislação aprovada não altera o sistema de aplicação de verbas do FRBL, que segue sujeito à fiscalização de órgãos de controle externo.

"Ainda, a aprovação da lei não gera de imediato nenhum contingenciamento de valores aplicáveis pelo fundo, mas é fundamental ressaltar que ele foi e continua sendo usado como mais um instrumento de colaboração na reconstrução do Estado, embora essa não seja sua finalidade específica", diz o comunicado.

A decisão sobre a sanção ou veto está nas mãos de Leite. O chefe da Casa Civil, Artur Lemos, diz que o governo está dialogando com o MP e com o MPT para tentar mediar o conflito.

— Estamos trabalhando na mediação para que compreendam e encontremos um ponto de convergência. Lamentamos apenas esta disputa entre os ministérios públicos que não leva a nada — diz Lemos.