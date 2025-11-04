TCE volta atrás e libera programa com aulas de reforço no contraturno em Porto Alegre

Convênio foi anunciado em julho pelo prefeito Sebastião Melo e pelo secretário de Educação, Leonardo Pascoal. Alex Rocha / PMPA / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Um mês após suspender o programa Porto do Saber, que oferece aulas de reforço no contraturno para estudantes da rede municipal de Porto Alegre, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) decidiu autorizar as atividades até o final do ano, com condicionantes para a manutenção em 2026. A revisão foi concedida nesta terça-feira (4), e a Secretaria de Educação prevê a volta das aulas já nesta quarta.

No início de outubro, o conselheiro Estilac Xavier suspendeu em caráter provisório a execução do termo de fomento (um tipo de contrato) assinado entre a Smed e o Instituto Alicerce, de São Paulo. Estilac citou possíveis irregularidades no termo de fomento, assinado em 3 de julho com dispensa de chamamento público, entre elas descumprimento de prazos e falhas no processo de seleção.

O edital de chamamento público ainda estava aberto quando o termo de fomento foi assinado, 28 dias antes do prazo final para inscrições. Além disso, a comissão da prefeitura responsável por analisar as parcerias teria aprovado a proposta do Alicerce minutos antes de recebê-la.

O conselheiro também apontou risco aos cofres públicos. A previsão é de que a prefeitura pague até R$ 75,5 milhões ao Alicerce, calculado para o atendimento de 10.162 alunos ao longo de 18 meses. Como a participação dos estudantes no programa de reforço no contraturno é opcional, Estilac concluiu que o formato da parceria traz o risco de pagamento por crianças não atendidas.

Na decisão desta terça-feira (4), Estilac manteve seus argumentos e refutou os contrapontos apresentados em recurso pela Smed, mas modulou os efeitos da decisão inicial considerando "o princípio da legalidade com a relevância social da atividade para as crianças público-alvo".

Estilac autorizou o restabelecimento provisório do termo de fomento, que deverá vigorar até o final do atual ano letivo, mediante a elaboração de aditivo limitando o pagamento do ajuste ao número de crianças efetivamente atendidas. Também autorizou a retomada do processo de credenciamento de organizações da sociedade civil interessadas em contribuir na execução de atividades complementares em contraturno para 2026, garantindo prazo para apresentação do plano de trabalho.

A Smed confirmou que as aulas serão retomadas nesta quarta-feira (5), e que as equipes do Instituto Alicerce irão contatar as escolas e as famílias para organizar a volta das atividades.