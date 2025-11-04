Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Porto do Saber
Notícia

TCE volta atrás e libera programa com aulas de reforço no contraturno em Porto Alegre

Há um mês, tribunal emitiu decisão em caráter provisório por suspeita de irregularidades; atividades serão retomadas nesta quarta-feira (5)

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS