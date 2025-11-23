STJ mantém condenação de ex-vereador de Porto Alegre por racismo

Processo teve origem em áudio enviado por Nagelstein a apoiadores em 2020. DÃ©bora Ercolani/CMPA / CMPA

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou recurso apresentado pelo ex-vereador Valter Nagelstein (Republicanos) e manteve a condenação do político por racismo. O acórdão foi publicado na semana passada pela Corte.

No recurso, a defesa de Nagelstein pleiteou a absolvição dele. O pedido foi rejeitado por unanimidade pela Sexta Turma do STJ, nos termos do voto do relator, Rogerio Schietti.

Em nota, a defesa do vereador informou que protocolou um novo recurso ao STJ por considerar que diversos pontos apresentados “não foram devidamente rebatidos pelo Poder Judiciário”.

“Ademais, informa-se que, considerando que a conduta averiguada é totalmente atípica, a Defesa ainda vislumbra muitos meios para garantir o deslinde justo e certo do feito em questão”, diz o comunicado, assinado pelos advogados Daniel Leon Bialski, Bruno Garcia Borragine e André Mendonça Bialski

O processo teve origem em um áudio enviado por ele a apoiadores após o primeiro turno da eleição de 2020, em que se refere a vereadores eleitos do PSOL como "muitos deles jovens, negros" e "sem nenhuma tradição política, sem nenhuma experiência, sem nenhum trabalho e com pouquíssima qualificação formal".

Ele foi condenado em primeira instância em 2022 e na segunda instância em 2023. O ex-vereador, que presidiu a Câmara da Capital, sempre sustentou que não foi preconceituoso e, no áudio, fez uma avaliação sobre o posicionamento dos candidatos e o resultado eleitoral.

Leia a íntegra da nota da defesa:

"Valter Luís da Costa Nagelstein, por meio de seus advogados, ressalta que conquanto o Agravo Regimental apresentado nos autos do Recurso Especial interposto pela Defesa tenha sido negado pela Sexta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça é certo que ainda restam diversos pontos que não foram devidamente rebatidos pelo Poder Judiciário, o que levou a Defesa Técnica a interpor novo recurso perante a Corte Superior, a fim de que tenha suas teses devidamente apreciadas. Ademais, informa-se que, considerando que a conduta averiguada é totalmente atípica, a Defesa ainda vislumbra muitos meios para garantir o deslinde justo e certo do feito em questão.