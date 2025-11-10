Sistema Fiergs encaminha ajuda para o Paraná em parceria com Sesi e a CNI

Quatro caminhões estão a caminho do Paraná carregando as estruturas para alojamento e atendimento médico. Fiergs / Divulgação

Um ano e seis meses depois de o Rio Grande do Sul ter sido atingido pela enchente que desencadeou uma onda de solidariedade em todo o Brasil, chegou a vez do Estado retribuir a ajuda do vizinho Paraná, afetado por um tornado que deixou mortos, feridos e desabrigados. Por determinação do presidente da Fiergs, Cláudio Bier, com o apoio da CNI e do Conselho Nacional do Sesi, quatro tendas de atendimento médico e seis que servirão de alojamento para desabrigados estão na estrada, a caminho do sudoeste até do Paraná.

As tendas foram adquiridas com recursos do Conselho Nacional do Sesi por ocasião da enchente ocorrida no Rio Grande do Sul no ano passado. O Sesi do Paraná já está em contato com a Defesa Civil local para organizar a instalação das tendas.

O presidente do Conselho Nacional do Sesi, Fausto Augusto Júnior, não tem dúvida de que os fenômenos climáticos de grande impacto serão cada vez mais frequentes e, por isso, a instituição precisa estar preparada para socorrer os trabalhadores da indústria e a população em geral em casos de catástrofe.