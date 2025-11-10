Sistema Fiergs encaminha ajuda para o Paraná em parceria com Sesi e a CNI

Um ano e seis meses depois de o Rio Grande do Sul ter sido atingido pela enchente que desencadeou uma onda de solidariedade em todo o Brasil, chegou a vez do Estado retribuir a ajuda do vizinho Paraná, afetado por um tornado que deixou mortos, feridos e desabrigados. Por determinação do presidente da Fiergs, Cláudio Bier, com o apoio da CNI e do Conselho Nacional do Sesi, quatro tendas de atendimento médico e seis que servirão de alojamento para desabrigados estão na estrada, a caminho do sudoeste até do Paraná.
As tendas foram adquiridas com recursos do Conselho Nacional do Sesi por ocasião da enchente ocorrida no Rio Grande do Sul no ano passado. O Sesi do Paraná já está em contato com a Defesa Civil local para organizar a instalação das tendas.
O presidente do Conselho Nacional do Sesi, Fausto Augusto Júnior, não tem dúvida de que os fenômenos climáticos de grande impacto serão cada vez mais frequentes e, por isso, a instituição precisa estar preparada para socorrer os trabalhadores da indústria e a população em geral em casos de catástrofe.
Na quinta-feira (13), às 17h, será assinado no estande da CNI na COP30 o Protocolo de Respostas às Emergências Climáticas por Inundação na Indústria. No dia seguinte, com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o Sesi vai apresentar no terminal hidroviário da Tamandaré, na Cidade Velha, a sua embarcação de saúde conectada. Trata-se de um barco adaptado para funcionar como unidade de saúde e que navegará pelo Rio Xingu para atender as populações ribeirinhas.