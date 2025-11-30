Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Frente de esquerda 
Notícia

Sem disputa, PT cerra fileiras em torno de Edegar Pretto no Piratini e Paulo Pimenta no Senado

Segunda vaga da aliança será de Manuela D’Ávila, que disputará a eleição pelo PSOL

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS