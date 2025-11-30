Sem disputa, PT cerra fileiras em torno de Edegar Pretto no Piratini e Paulo Pimenta no Senado

Valdeci, Manuela, Pimenta, Edegar e Olívio no encontro do PT deste domingo. Christiano Ercolani / Divulgação

Para não dizer que a chapa majoritária de 2026 estava completa no 24º Encontro Estadual do PT, faltou o vice de Edegar Pretto, candidato de consenso ao governo, após ter chegado muito perto do segundo turno em 2022.

A vaga ao Senado, que no início da tarde de sexta-feira ainda era incerta, também foi resolvida no diálogo. O senador Paulo Paim formalizou que não irá concorrer, declarou apoio ao deputado federal Paulo Pimenta, e o encontro deste domingo foi só de aclamação dos pré-candidatos que disputarão a eleição de 2026.

A ex-deputada Manuela D’Ávila, que no dia 9 de dezembro assinará ficha de filiação ao PSOL, fará dobradinha com Pimenta, uma estratégia para evitar que o segundo voto de um ou de outro migre para candidatos de outros partidos. Manuela esteve no Hotel Embaixador para participar do encontro dos petistas e selar, antecipadamente, a aliança que vem sendo costurada há vários meses. Em uma das fotos do evento, Pretto, Pimenta e Manuela aparecem ao lado do presidente estadual do PT, Valdeci Oliveira, e do ex-governador Olívio Dutra, considerado o líder mais querido pelo partido.

Depois de selada a unidade, Paim e Pimenta trocaram elogios e emitiram repetidos sinais de que não ficou qualquer mágoa da disputa silenciosa que travaram nos últimos meses. Paim, que há mais de um ano havia anunciado que não seria candidato ao quarto mandato, mudou de postura recentemente, pressionado por sindicalistas, assessores e lideranças do movimento negro.

Depois de muita conversa mediada por Valdeci, Paim apresentou uma justificativa inquestionável para não ser candidato. Seu último check-up apontou problemas de saúde, e ele precisa dedicar mais tempo aos cuidados consigo mesmo. O senador ainda estava disposto a fazer um sacrifício, caso o PT lhe fizesse um apelo para concorrer, mas isso não ocorreu. Neste domingo, após o encontro, Paim e Pimenta embarcaram no mesmo voo para Brasília, sentados lado a lado.