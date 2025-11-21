Secretário do Esporte do RS vai acumular cargo com a vice-presidência do Grêmio

Gaúcho da Geral é deputado estadual licenciado. Divulgação / Assembleia Legislativa/Divulgação

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O secretário estadual do Esporte e Lazer, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral (PSD), vai acumular as funções da pasta com a vice-presidência do Grêmio. Ele foi eleito para a direção do clube no início do mês e tomará posse em dezembro.

No ano que vem, quando deixar a secretaria, Gaúcho acumulará a função no Grêmio com o mandato de deputado estadual. Ele precisa sair do governo até o início de abril para concorrer à reeleição na Assembleia, em outubro.

Filiado ao PSD, Gaúcho da Geral ainda não decidiu se permanece no partido para tentar renovar o mandato. Ele diz que a decisão será tomada apenas em março de 2026, quando abre a janela partidária.

Uma das possibilidades é de que ele acompanhe a escolha da deputada Any Ortiz (Cidadania), com quem tem compromisso político. Any está próxima de migrar ao PP.

Linguagem neutra

A deputada estadual Sofia Cavedon (PT) ouviu vaias na audiência pública sobre concessão do bloco 1 de rodovias, em Gramado, na terça-feira (18).

Assim como grande parte do público presente, Sofia criticou o projeto encampado pelo governo Leite. Os protestos foram direcionados à saudação da deputada, que desejou “um bom dia a todos, todas e todes” em sua intervenção.

Na audiência seguinte, em Taquara, a deputada não repetiu a saudação inclusiva.

Puxador de votos

Correligionários do radialista Sérgio Zambiasi estão convencidos de que ele será candidato a deputado estadual.

Se for, será a estrela da nominata do Podemos.

Caminho de volta

Fazendo cálculos para permanecer na Assembleia a partir de 2027, o deputado estadual Thiago Duarte deve deixar o União Brasil.

O destino mais provável é o PDT, partido pelo qual começou na política e presidiu a Câmara de Porto Alegre.

Até segunda

Por decreto, o governador Eduardo Leite concedeu ponto facultativo no serviço público estadual nesta sexta-feira (21).