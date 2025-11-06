Secretário de Educação de Porto Alegre vai coordenar pré-campanha de Zucco no RS

Zucco e Pascoal se reuniram nesta quinta-feira (6) para selar o convite. Rafael Mello / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O secretário de Educação de Porto Alegre, Leonardo Pascoal, ganhou uma nova tarefa para conciliar com o trabalho na prefeitura pelos próximos cinco meses. Nesta quinta-feira (6), Pascoal aceitou o convite para ser coordenador geral da pré-campanha do deputado Luciano Zucco (PL) ao governo do Estado, com chancela do presidente estadual do partido, Giovani Cherini.

Pascoal ficará responsável pela coordenação geral até 4 de abril de 2026, data limite para que secretários e prefeitos deixem os cargos caso pretendam concorrer — o que deve ser o caso do titular da Smed. Ele afirma que, até lá, trabalhará para Zucco apenas fora do expediente da secretaria. Depois dessa data, decidirá se continuará na coordenação da campanha de Zucco ou se direcionará seus esforços para a própria candidatura a deputado.

Com Pascoal, o PL quer dar à pré-campanha um perfil "de capacidade técnica e de gestão", aproveitando da experiência do ex-prefeito de Esteio e atual titular da Smed de Porto Alegre.

— Convidei o Pascoal porque confio no preparo dele e na experiência como gestor público. É um quadro que conhece o Estado e tem sensibilidade para ouvir a população — afirmou Zucco.