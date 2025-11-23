Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Prefeitura Municipal
Secretária do Desenvolvimento Econômico deixará governo Melo

Fernanda Barth vai sair em dezembro; ela pretende concorrer a deputada federal

Paulo Egídio

