Secretária do Desenvolvimento Econômico deixará governo Melo

Nomeada há seis meses, a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fernanda Barth (PL), deixará o governo Sebastião Melo. A saída está programada para a metade de dezembro.

Fernanda pretende se dedicar à pré-candidatura a deputada federal em 2026. A vereadora tem estreita relação política com o deputado Sanderson, que deve concorrer a senador pelo PL.

Com a saída do secretariado, ela reassume o mandato de vereadora de Porto Alegre, onde fará parte da Mesa Diretora.

Quem perde a cadeira é o primeiro suplente do PL, Alexandre Bobadra.

Melo já foi avisado da saída, mas ainda não definiu o substituto.

À coluna, Fernanda Barth disse que decidiu retornar à Câmara para participar de votações importantes, como a revisão do Plano Diretor, e ter maior liberdade de se manifestar politicamente sem estar vinculada ao Executivo. Ela também planeja intensificar atos de pré-campanha em outros municípios nos próximos meses.

— Foi maravilhoso ser secretária, tive um aprendizado gigantesco. Muitas atitudes que tomamos vão fazer a diferença — afirma.