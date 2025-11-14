Secretaria da Mulher vai usar inteligência artificial para prevenir casos de violência doméstica

Fábia Richter falou aos inscritos no evento, que vieram de quase cem cidades de todo o Estado. SecomRS / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

No primeiro evento da Secretaria da Mulher desde que foi criada, em setembro, a secretária Fábia Richter debateu com um público de 300 pessoas as estratégias de prevenção, uso de inteligência artificial e como a ciência pode contribuir no enfrentamento à violência de gênero no Estado. O 1º Encontro Estadual de Mulheres para o Mundo - Redes de Proteção da Mulher foi realizado nesta sexta-feira (14), no auditório do Ministério Público.

Para prevenir os casos de violência no Rio Grande do Sul, prioridade definida pela secretária, a pasta desenvolve um programa utilizando IA, que deverá unificar dados de toda a rede de proteção, gerar notificações e, por consequência, facilitar o monitoramento de casos. Um modelo semelhante utilizado na Espanha, citado como exemplo, deve ser replicado aqui, utilizando a GurIA, assistente virtual do portal do Estado, para ampliar os canais de denúncia e elaborar um mapa de violência no Estado.

Fábia também quer reforçar a articulação entre Estado, municípios e instituições parceiras para fortalecer a rede de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e de gênero.

— É preciso olhar para o feminicídio de modo articulado com as prefeituras. Nesse sentido, nossa atenção está voltada para as políticas de prevenção e para o modo como elas chegam aos municípios — destacou a secretária.

O governador Eduardo Leite participou da abertura do evento, enfatizando que é papel do governo construir políticas públicas e dar exemplos.

— Precisamos de uma rede capaz de antecipar os fatos. A violência doméstica pode ser percebida em locais como o posto de saúde ou nas escolas, por exemplo, e devemos estar atentos a isso. É preciso saber escutar as pessoas e esse é um evento de escuta — disse Leite.