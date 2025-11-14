Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Combate aos feminicídios
Secretaria da Mulher vai usar inteligência artificial para prevenir casos de violência doméstica

Sistema foi detalhado nesta sexta-feira (14), durante 1º Encontro Estadual de Mulheres

Henrique Ternus

