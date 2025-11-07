RS é destaque nacional em prêmio de combate à fome

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
O Rio Grande do Sul foi destaque no Prêmio Brasil Sem Fome, do governo federal, e liderou o país na categoria que avalia o funcionamento do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), conquistando a nota máxima. Também apresentou uma das maiores reduções da insegurança alimentar grave no Brasil: de 14,1% em 2022 para 1,8% em 2024, o melhor resultado da Região Sul. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (7), pelo Ministério do Desenvolvimento Social.
O governo atribui o resultado à criação da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e do Departamento de Segurança Alimentar em 2023, o que reorganizou políticas e aproximou municípios. Outro programa que é tido como um dos motivos para o sucesso na premiação é o Devolve ICMS, que já retornou mais de R$ 1 bilhão a famílias de baixa renda.
— O reconhecimento não é apenas simbólico, é prova de que política pública funciona quando há método, cooperação e foco em quem mais precisa. O RS volta ao mapa nacional como referência, não por discursos, mas por resultados concretos na mesa das famílias — celebra Beto Fantinel.
No ano passado, o Rio Grande do Sul registrou o menor índice de extrema pobreza do país. Entre 2019 e 2023, o número de pessoas abaixo da linha da extrema pobreza caiu 48%, segundo dados oficiais. O Estado também atingiu o menor patamar de insegurança alimentar de sua história, de acordo com o IBGE.
Para além da transferência de renda, o Estado trabalha na capacitação de pessoas em situação de vulnerabilidade que foram atingidas pela enchente em 2024. Nesta sexta-feira, o projeto Emancipa Família Gaúcha entregou certificações para 610 alunos que concluíram cursos de Gastronomia, Auxiliar Administrativo, Informática, Manicure, Manutenção de Obras e Eletricista.
A proposta do Emancipa é capacitar 2,2 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social, residentes de municípios atingidos pela enchente de 2024. Desde julho, 1.169 pessoas foram certificadas. Além da conclusão, os alunos recebem kit de ferramentas ou materiais no valor de R$ 1,5 mil para auxiliar nas atividades.