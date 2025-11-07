RS é destaque nacional em prêmio de combate à fome

Secretário Beto Fantinel participou da entrega de certificados do programa Emancipa Família Gaúcha. Fredy Vieira / Sedes / Divulgação

O Rio Grande do Sul foi destaque no Prêmio Brasil Sem Fome, do governo federal, e liderou o país na categoria que avalia o funcionamento do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), conquistando a nota máxima. Também apresentou uma das maiores reduções da insegurança alimentar grave no Brasil: de 14,1% em 2022 para 1,8% em 2024, o melhor resultado da Região Sul. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (7), pelo Ministério do Desenvolvimento Social.

O governo atribui o resultado à criação da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e do Departamento de Segurança Alimentar em 2023, o que reorganizou políticas e aproximou municípios. Outro programa que é tido como um dos motivos para o sucesso na premiação é o Devolve ICMS, que já retornou mais de R$ 1 bilhão a famílias de baixa renda.

— O reconhecimento não é apenas simbólico, é prova de que política pública funciona quando há método, cooperação e foco em quem mais precisa. O RS volta ao mapa nacional como referência, não por discursos, mas por resultados concretos na mesa das famílias — celebra Beto Fantinel.

No ano passado, o Rio Grande do Sul registrou o menor índice de extrema pobreza do país. Entre 2019 e 2023, o número de pessoas abaixo da linha da extrema pobreza caiu 48%, segundo dados oficiais. O Estado também atingiu o menor patamar de insegurança alimentar de sua história, de acordo com o IBGE.

Para além da transferência de renda, o Estado trabalha na capacitação de pessoas em situação de vulnerabilidade que foram atingidas pela enchente em 2024. Nesta sexta-feira, o projeto Emancipa Família Gaúcha entregou certificações para 610 alunos que concluíram cursos de Gastronomia, Auxiliar Administrativo, Informática, Manicure, Manutenção de Obras e Eletricista.