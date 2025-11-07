Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Reconhecimento
Notícia

RS é destaque nacional em prêmio de combate à fome

Insegurança alimentar grave no Estado caiu de 14,1% para 1,8% em 2024, melhor resultado da Região Sul

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS