Rodrigo Mohr será o novo presidente do Tribunal de Justiça Militar

Sergio Brum, Rodrigo Mohr e Gabriela John. Marcelo Nepumoceno / Divulgação

O Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul elegeu nesta quinta-feira (27) os integrantes da Administração para o biênio 2026/2027. O desembargador militar Rodrigo Mohr será o próximo presidente. O decano da Corte, Sergio Brum, será o vice-presidente. A desembargadora Gabriela John foi eleita corregedora-geral.

Também integrarão a nova administração os desembargadores militares Fabio Fernandes (ouvidor), Amilcar Macedo (ouvidor substituto) e Maria Moura (ouvidora da mulher).

A posse da nova Administração ocorrerá no mês de fevereiro de 2026, em data e horário a serem definidos.

Rodrigo Mohr Picon tem 56 anos, é natural de Porto Alegre. Bacharel em Ciências Militares pela Academia de Polícia Militar, também é graduado em Letras e pós-graduado em Gestão da Segurança pela Ulbra.

Ingressou na Brigada Militar em 1987. Comandou o 9° BPM e o 19° BPM, foi subcomandante do 1° BPM e atuou como diretor-adjunto no Departamento de Ensino da Secretaria da Segurança Pública e no Departamento de Ensino da Brigada Militar.

Foi comandante do Comando de Policiamento da Capital e Comandante-geral da Brigada Militar entre 2019 e 2021, antes de sua indicação ao tribunal pelo governador do Estado, Eduardo Leite.