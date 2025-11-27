Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Direção para 2026/2027 
Rodrigo Mohr será o novo presidente do Tribunal de Justiça Militar

O decano da Corte, Sergio Brum, será o vice-presidente, e a desembargadora Gabriela John, a corregedora-geral

Rosane de Oliveira

