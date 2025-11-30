Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Tudo pela aliança 
Rigotto se dispõe a ser candidato ao Senado, mas reconhece que a prioridade é de Eduardo Leite

Governador não confirmou se vai concorrer em 2026 ou cumprir o mandato até o fim 

