Rigotto se dispõe a ser candidato ao Senado, mas reconhece que a prioridade é de Eduardo Leite

Rigotto quer contribuir para a volta do MDB ao Piratini. Leandro Rodrigues / Divulgação

Sem mandato desde que deixou o Palácio Piratini, em janeiro de 2007, o ex-governador Germano Rigotto colocou seu nome à disposição do MDB para concorrer ao Senado.

À coluna, Rigotto disse saber o quanto será difícil a disputa de 2026, mas afirmou estar disposto a ajudar a coligação e sentir-se pronto para atuar no Senado.

O ex-governador declarou, em discurso no congresso do MDB, que o número 1 para concorrer ao Senado é o governador Eduardo Leite e que a vaga poderá ser necessária para acomodar os partidos aliados.

— Tenho uma história para ser senador. Na Câmara, ocupei a maioria dos cargos relevantes. Fui líder do MDB na Câmara e no Congresso, integrei as principais comissões, fui governador do Estado. Sinto-me preparado para ser senador da República — justificou.

Rigotto não ignora que poderá ter de ceder espaço a um dos partidos aliados que apoiarão Gabriel Souza. Diz que isso não é problema. Que ele não precisa de cargos e quer contribuir para a volta do MDB ao Piratini.