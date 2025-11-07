Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Distinção
Notícia

Rapper Emicida será Doutor Honoris Causa pela UFRGS

Na justificativa, Conselho Universitário diz que trabalho e trajetória do artista ultrapassam o campo da música

