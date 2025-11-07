Rapper Emicida será Doutor Honoris Causa pela UFRGS

Cerimônia de entrega do título a Emicida será em 29 de novembro. Globoplay / Divulgação

O rapper, cantor e compositor Leandro Roque de Oliveira, o Emicida, será Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A concessão do título foi aprovada nesta sexta-feira (7) pelo Conselho Universitário (Consun) da UFRGS.

A decisão reconhece que o trabalho e a trajetória do artista ultrapassam o campo da música, configurando-se como um projeto intelectual, educativo e de impacto social, especialmente relevante para a juventude negra e periférica. O Parecer nº 248/2025 do Consun destacou ainda a obra de Emicida como “expressão de uma pedagogia contemporânea, que inspira o debate público sobre a luta antirracista na Universidade e se consolida como referência de pesquisa acadêmica em diferentes áreas do conhecimento”.

A proposta foi elaborada pelo Coletivo de Estudantes Negros da Pedagogia (Cenp), em parceria com o projeto UFRGS Negra, Movimento Negro Unificado (MNU) no Rio Grande do Sul e o Diretório Central de Estudantes (DCE), e encaminhada ao Consun pela Faculdade de Educação (Faced).

No documento ressaltam-se a potência transformadora da cultura hip-hop, a legitimidade dos saberes produzidos na diáspora africana no Brasil e o papel fundamental da juventude negra e periférica na construção de um país mais justo.