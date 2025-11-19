Racha na direita faz PP voltar atenção aos Estados e fortalece candidatura própria no RS

Ciro Nogueira criticou movimentações recentes da direita e muda foco do PP. Partido Progressista / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) enviou um recado direto nesta quarta-feira (19) para os partidos da centro-direita, com quem articula alianças para 2026 ao mesmo tempo que trava embates desde o início de outubro. Em uma publicação no X, o presidente do Progressistas avisou que, "diante da falta de bom senso e de estratégia no centro e na direita", vai defender que a federação do partido com o União Brasil foque nas eleições estaduais e nas bancadas do Congresso.

Ciro está em pé de guerra com a direita desde que travou embate com Eduardo Bolsonaro há algumas semanas. O filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro reagiu às críticas que recebeu do progressista, de que seu movimento de articular o tarifaço nos Estados Unidos com o governo Donald Trump favoreceu o presidente Lula. Eduardo alegou que Ciro estaria mais preocupado com um projeto pessoal, de ser candidato a vice na chapa à Presidência com Tarcísio de Freitas, do que com os interesses do Brasil.

Em entrevista recente ao jornal Estadão, Ciro Nogueira reforçou que não será candidato a vice-presidente em 2026 e que já comunicou sua decisão a Jair Bolsonaro. O senador vai disputar a reeleição. Ciro também é criticado, por aliados do ex-presidente, de não trabalhar pela anistia, o que estaria prejudicando a união do campo da direita.

Em meio à disputa de espaço sobre quem será o sucessor de Bolsonaro na disputa eleitoral, já que o ex-presidente está inelegível, Ciro planeja dar mais atenção à federação e à construção do PP nos Estados. Para isso, vai agendar reuniões com as direções estaduais e reforçar essa programação partidária. Enquanto isso, vai esperar por uma definição de Jair Bolsonaro sobre o sucessor.

Apesar de indicar um afastamento nacional com o PL, Republicanos e Novo, o presidente do Progressistas no RS, deputado Covatti Filho, está confiante de que o movimento não vai afetar as negociações que estão sendo construídas de olho no Piratini.

— Conversei no final da manhã com o Ciro. A crítica dele foi mais em função do nacional, um recado para as construções nacionais. Não vejo aqui como um afastamento, vai trazer benefício. Como ele vai estar organizando com esse foco, pode ter mudanças nos tabuleiros, vai vincular muito a partir dos acordos que estiverem em nível nacional. Ciro está nos ajudando a construir candidatura forte aqui no RS, movimento fortalece nosso planejamento.

Disputa pelo Senado no RS

Covattinho admite que as conversas no RS esfriaram nas últimas semanas, mas planeja ter encaminhamentos sobre as alianças até o início do recesso parlamentar, na metade de dezembro. O deputado diz que aguarda os próximos passos de partidos com quem negociam, como o PL de Luciano Zucco e a ala governista de Gabriel Souza.

Recentemente ganhou força no cenário o nome de Onyx Lorenzoni, filiado ao PP em junho, que já admite disputar o Senado no ano que vem. Covattinho celebra que o partido tenha nomes qualificados à disposição, mas reforça que, até o momento, não foram discutidos nomes para concorrer a senador.