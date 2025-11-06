Quem são os vencedores do 8º Prêmio Ajuris de Direitos Humanos

Ajuris divulgou vencedores do prêmio. Divulgação

O Departamento de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris) divulgou, nesta quinta-feira (6), os vencedores do XIII Prêmio Ajuris de Direitos Humanos. Na edição de 2025, foram 54 trabalhos inscritos em quatro categorias, que foram avaliados por jurados externos e dirigentes da associação.

A entrega dos prêmios vai ocorrer durante uma cerimônia aberta ao público na próxima quinta-feira (13), a partir das 11h, no auditório da Escola da Magistratura da Ajuris.

Confira a lista de ganhadores

Fotografia

1º lugar – Acúmulos e Descasos, de Renan Adriam de Mattos

2º lugar – Esquecidos da Enchente, de Jorge Leão

3º lugar – Nós Que Aqui Estamos, de Carlos Daniel Macedo

Trabalhos acadêmicos

1º lugar – Costuras Invisíveis: Reflexões sobre a Exploração Socioambiental na Cadeia Produtiva da Moda, de Jéssica Scopel Signorini (Universidade de Caxias do Sul)

2º lugar – Dever de Prevenção de Danos Ambientais e Climáticos sob a Ótica da (In)justiça Climática, de Marceli Tomé Martins (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

3º lugar – A Responsabilidade do Município de Porto Alegre por Danos Psíquicos Causados na Enchente de Maio de 2024, de Alice Mariano de Oliveira Pilger (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

Boas Práticas

1º lugar – Centro de Referência Indígena do RS (Cria-RS) como Política Pública

Fundado em 2021, o Cria-RS se consolidou como um espaço de acolhimento, fortalecimento cultural e incidência política das populações indígenas em contexto urbano e periurbano. Sua atuação está enraizada no protagonismo das mulheres indígenas.

2º lugar – Direito Ambiental no Tribunal da Câmara de Vereadores de Pelotas

É uma prática pedagógica inovadora da disciplina de Direito Ambiental, da Universidade Católica de Pelotas, concebida em 2024 para as turmas do sexto semestre. Trata-se de uma avaliação formativa que articula ensino, pesquisa e extensão em torno da crise socioambiental local, aproximando sala de aula, comunidade e arena legislativa.

3º lugar – Centro de Acolhimento e Integração Reciclando Vidas RS (Porto Alegre)

Mantido pela Associação de Valorização do Trabalho, da Dignidade e da Vida RS – Reciclando Vidas, o Centro recebe egressos do sistema penitenciário como um espaço de escuta, orientação e capacitação, oferecendo oficinas, eventos e projetos que abordam temas como empreendedorismo, educação, saúde mental e direitos humanos.

Jornalismo

1º lugar – As falhas no sistema de proteção de cheias de Porto Alegre, de Vítor Rosa (RBS TV)

2º lugar – O avanço da soja sobre o Pampa acelera a extinção do gaúcho, de Elstor Hanzen (jornal Extra Classe)