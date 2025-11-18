Qual foi o tema do encontro entre Tarso Genro e Manuela d'Ávila

Leonel Radde, Manuela d'Ávila e Tarso Genro falaram na segunda rodada de discussões do Instituto Novos Paradigmas. Sandra Bitencourt / Divulgação

Defensor convicto da união da esquerda na eleição de 2026 no Rio Grande do Sul, o ex-governador Tarso Genro abriu nesta terça-feira (18) a segunda rodada de discussões do Instituto Novos Paradigmas, do qual é presidente, com a presença da ex-deputada Manuela d’Ávila, pré-candidata ao Senado. Manuela disse que está “confirmando” (assim, no gerúndio) sua filiação ao PSOL.

Tarso explicou que, como a definição de alianças está na mesa dos partidos, o Novos Paradigmas vai promover diálogos com os pré-candidatos em torno de temas-chave para as próximas eleições.

Com Manuela, o assunto foi segurança pública e meio ambiente, dois temas que estão na ordem do dia e não podem faltar em qualquer projeto de desenvolvimento. O deputado Leonel Radde (PT) pediu a palavra e fez uma sugestão que deveria ser endereçada ao presidente Lula:

— Antes de qualquer coisa, nós precisamos de Tarso Genro como ministro de Segurança Pública e Alberto Kopittke como secretário-executivo.

Tarso disse que o “lançamento” do seu nome não estava no cardápio e que foi um “impulso afetivo de Radde”.

Na montagem do terceiro governo, Lula foi aconselhado a criar um ministério da Segurança Pública, por ser essa uma das maiores preocupações dos brasileiros, mas preferiu manter o tema sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça, inicialmente comandado por Flavio Dino e agora pelo ministro aposentado do STF Ricardo Lewandowski.

Kopittke, estudioso de experiências que deram certo no mundo e consultor de prefeituras que conseguiram reduzir a criminalidade, vem sendo cotado para assumir a Secretaria Nacional da Segurança Pública, mas não recebeu nenhuma sondagem do governo.

Unificar o discurso

Tarso sustentou que a esquerda precisa unificar o discurso quando trata de segurança pública e evitar lidar sobre as diversas questões complexas com leviandade, como a direita faz, mas ao mesmo tempo produzir um discurso sobre a vida concreta.

Manuela disse que falta discutir ideias na frente progressista. Que mesmo a extrema-direita tão caricata apresenta soluções e ideias que o seu campo não vem debatendo.

— O que aconteceu no Rio de Janeiro é um reorganizador da direita em um novo patamar. Eles deram um salto na formulação de uma agenda e passam a reivindicar uma política de Estado baseada na violência total e chegaram a fazer um acordo, um pacto, que ironicamente recebeu o nome de paz.

A ex-deputada também defendeu a criação de um ministério ou secretaria especial da Segurança Pública.