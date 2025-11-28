PT define na tarde desta sexta-feira quem será candidato ao Senado

Execuviva estadual do PT vai se reunir com Paim e Pimenta. Neimar De Cesero/Agencia RBS / Ronaldo Bernardi/Agencia RBS

A candidatura do PT ao Senado não será decidida no voto, nem haverá impasse no encontro estadual de domingo (30). O nome que o partido apresentará para uma das duas vagas em disputa será definido no final desta tarde, em reunião da executiva estadual, com a presença do senador Paulo Paim e do deputado federal Paulo Pimenta, os dois possíveis candidatos.

A outra vaga na chapa que terá Edegar Pretto como candidato a governador será reservada à ex-deputada Manuela d'Ávila, que nos próximos dias assinará ficha de filiação ao PSOL e que já está em pré-campanha.

Paim disse à coluna que vem recebendo apoio de diferentes setores do PT e que de todos ouviu que a decisão está na mão dele:

— Ninguém está me barrando. Até o Pimenta me disse que, se eu for candidato, ele não será, embora esteja em campanha desde que eu anunciei que não concorreria a mais um mandato. Eu sempre disse e repito que não dou problema. Sou solução. Defendo uma frente ampla.

O senador, que acabou de fazer uma série de exames médicos e tem mais dois pela frente, disse que na sua decisão vai levar em conta a saúde. Ele tem problemas de coluna e provavelmente terá de fazer uma cirurgia de quadril, semelhante à que fez o presidente Lula, mas essa intervenção não seria o impeditivo para concorrer.

Na conversa que teve com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, Paim ouviu que a direção nacional não vai se envolver na disputa do Rio Grande do Sul.

— A gauchada que se entenda — disse Edinho.