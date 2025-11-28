PSDB deve ouvir prefeitos para escolher nova direção

Marcelo Maranata, Aécio Neves, Moisés Barboza, Marconi Perillo e Lonardo Martins. Kiko Scartezini / Divulgação

Até o dia 5 de dezembro, a nova direção nacional do PSDB, comandada pelo deputado Aécio Neves (MG), escolherá a comissão provisória que vai dirigir o partido nos Estados. Todos os mandatos que se encerrariam em 31 de outubro foram prorrogados até 30 de novembro e, na sexta-feira, estendidos até 5 de dezembro.

Como os deputados estaduais migrarão para o PSD na janela de março, com exceção de Kaká D’Ávila, cortejado por outros partidos, Aécio deverá apostar nos prefeitos que resistiram à pressão para acompanhar o governador Eduardo Leite e decidiram continuar no PSDB e valorizar o recém-chegado Marcelo Maranata, de Guaíba. Maranata se filiou depois da saída de Leite e se lançou candidato a governador. Logo depois, um setor do partido lançou a ex-prefeita de Pelotas Paula Mascarenhas, mas a tendência é que ela seja candidata a deputada estadual.