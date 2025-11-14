Proteção à criança será a bandeira de Moisés Barboza na presidência da Câmara

Crianças da Associação Grupo Ação Voluntária Francisco de Assis fizeram um tour pela Câmara nesta sexta-feira (14). Fernando Antunes / Divulgação

Futuro presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, o vereador Moisés Barboza (PSDB) resolveu adotar uma prática comum na Assembleia Legislativa: a de escolher um tema para ser a marca de sua passagem pelo comando. Moisés escolheu a proteção à criança, causa que o mobiliza há muitos anos e para a qual costuma dedicar parte das emendas a que tem direito como vereador.

Nesta sexta-feira (14), Moisés convidou crianças da Associação Grupo Ação Voluntária Francisco de Assis para conhecer a Câmara e conversar sobre sua escolha. De chapéu na cabeça, brincou com as crianças, sentou-se no chão e fez um ensaio fotográfico.

Por acordo entre os partidos, firmado no início da atual legislatura e que exclui a maior bancada, a do PT, Moisés ficará na presidência em 2026. A eleição, pro-forma, será no dia 15 de dezembro e a posse em 5 de janeiro. Pela primeira vez, um tucano presidirá a Câmara de Porto Alegre.

— Quando falamos de crianças, falamos de futuro. Protegê-las é mais do que uma responsabilidade do poder público, é um dever moral, um compromisso que define quem somos enquanto sociedade. Quero contribuir para que, em nossa Câmara, a proteção das crianças seja prioridade — diz Moisés.

O vereador adianta que pretende fazer da pauta da proteção à infância a marca de sua gestão por meio de campanhas de conscientização, de eventos que aproximem crianças e jovens da Câmara e de ações que façam com que o Legislativo lidere um movimento municipal, envolvendo diversos órgãos, para garantir protocolos de combate à violência e ao abuso infantil.