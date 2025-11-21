Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Afiado para a disputa
Pretto faz incursões pelo Interior às vésperas de ser lançado pré-candidato ao Piratini

Ex-deputado participa de encontros em Palmeira das Missões, Erechim e Sananduva neste fim de semana

Paulo Egídio

