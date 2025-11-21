Pretto faz incursões pelo Interior às vésperas de ser lançado pré-candidato ao Piratini

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
Prestes a ser oficializado pelo PT como pré-candidato a governador, o ex-deputado Edegar Pretto está cumprindo uma intensa agenda no Interior do Estado. O presidente da Companhia Nacional do Abastecimento (Conab) se reúne com apoiadores e mobiliza a militância em encontros regionais do partido.
Nos últimos dias, Pretto esteve em São Luiz Gonzaga, Ijuí, Cruz Alta, Panambi, Alegrete e Bagé. Nesta sexta-feira (21), representou o governo federal na Feira da Erva Mate, em Novo Barreiro, e se preparava para evento em Palmeira das Missões. No sábado, o cronograma prevê atividades em Erechim e Sananduva.
Pretto será declarado pré-candidato no encontro estadual do PT marcado para o dia 30, em Porto Alegre. Ele diz que o lançamento não vai interditar o debate com os outros partidos de esquerda, mas garante que a militância está empolgada:
— Estamos mais preparados, mais organizados e mais motivados do que em 2022 — garante o ex-deputado, que na eleição passada ficou de fora do segundo turno por 2,4 mil votos.
Embora uma ala do PT considere apoiar Juliana Brizola (PDT), Pretto diz que não tem planos de concorrer a vice ou a deputado federal. Desde a redemocratização, o partido do presidente Lula nunca deixou de encabeçar uma chapa ao Piratini.