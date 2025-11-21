Pretto faz incursões pelo Interior às vésperas de ser lançado pré-candidato ao Piratini

Preto esteve na Feira da Erva Mate, em Novo Barreiro, ao lado do prefeito de Palmeira das Missões, Evandro Massing. Débora Beina / Divulgação

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Prestes a ser oficializado pelo PT como pré-candidato a governador, o ex-deputado Edegar Pretto está cumprindo uma intensa agenda no Interior do Estado. O presidente da Companhia Nacional do Abastecimento (Conab) se reúne com apoiadores e mobiliza a militância em encontros regionais do partido.

Nos últimos dias, Pretto esteve em São Luiz Gonzaga, Ijuí, Cruz Alta, Panambi, Alegrete e Bagé. Nesta sexta-feira (21), representou o governo federal na Feira da Erva Mate, em Novo Barreiro, e se preparava para evento em Palmeira das Missões. No sábado, o cronograma prevê atividades em Erechim e Sananduva.

Pretto será declarado pré-candidato no encontro estadual do PT marcado para o dia 30, em Porto Alegre. Ele diz que o lançamento não vai interditar o debate com os outros partidos de esquerda, mas garante que a militância está empolgada:

— Estamos mais preparados, mais organizados e mais motivados do que em 2022 — garante o ex-deputado, que na eleição passada ficou de fora do segundo turno por 2,4 mil votos.