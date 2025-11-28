Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Lei Maria da Penha 
Notícia

Presidente estadual do PSDB repudia comportamento do prefeito de Viamão 

Rafael Bortoletti foi condenado a seis anos e quatro meses de prisão, por divulgar áudios íntimos de sua ex-companheira

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS