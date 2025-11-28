Presidente estadual do PSDB repudia comportamento do prefeito de Viamão 

Prestes a encerrar seu mandato como presidente estadual do PSDB, a ex-prefeita de Pelotas Paula Mascarenhas repudia a conduta do prefeito de Viamão, Rafael Bortoletti, condenado a seis anos e quatro meses de prisão por divulgar áudios íntimos de sua ex-companheira e por coagir testemunhas. Ex-assessor do deputado Professor Bonatto, Bortoletti se elegeu prefeito pelo PSDB e só não foi encaminhado para o conselho de ética porque Paula aguardava pela conclusão do julgamento em segunda instância, o que ocorreu nesta semana.

– Como mulher e como presidente do PSDB, abomino a conduta deste cidadão, incompatível com os princípios do nosso partido, que sempre respeitou as mulheres e incentivou o protagonismo feminino – disse Paula ao ser questionada pela coluna.

Paula deveria deixar a presidência do PSDB neste domingo (30), mas a nova direção nacional pediu que ficasse no cargo até o dia 5 de dezembro, quando deverá ser anunciada a nova direção provisória. Os mandatos foram prorrogados em todos os Estados. Como parte da executiva estadual está de saída para o PSD, ela diz que não se sente legitimada para encaminhar a punição de Bortoletti, mas espera que a próxima direção encaminhe o caso à comissão de ética.

Na quarta-feira, o Pleno do Tribunal de Justiça manteve a condenação de Bortoletti, por crime enquadrado na Lei Maria da Penha. Os desembargadores rejeitaram os embargos de declaração apresentados pelos advogados do prefeito de Viamão, que, no final de outubro, foi condenado em segunda instância pela divulgação dos áudios em um encontro partidário.

Ao não acolher a tese da defesa, o tribunal decidiu manter a condenação original. A defesa de Bortoletti tem o direito de recorrer da decisão no Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

Em 29 de outubro, a 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça confirmou a sentença de primeiro grau, que condenara o prefeito por divulgar, durante uma reunião com políticos, em 2019, conteúdos pornográficos sem o consentimento da então companheira. Bortoletti também teria também prometido vantagens e cargos no governo a testemunhas.