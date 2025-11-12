Presidente do PT estará em Porto Alegre e deve se reunir com partidos para articular frente da esquerda

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
Para encaminhar a frente ampla da esquerda no Rio Grande do Sul, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, estará em Porto Alegre no dia 8 de dezembro. Edinho deve reunir-se com líderes dos oito partidos cotados para a aliança, além de encontros com prefeitos e movimentos sindicais. Os detalhes da agenda devem ser fechados em reunião da executiva estadual petista, na próxima segunda-feira (17).
A informação foi confirmada pelo presidente estadual do PT, Valdeci Oliveira, durante almoço nesta quarta-feira (12) com presidentes, dirigentes e deputados de sete siglas (além do PT, participaram PSB, PV, Rede, PDT, PSOL e PCdoB). A reunião serviu para fortalecer a sintonia em torno do plano nacional para reeleição de Lula, deixando para um segundo momento as conversas sobre as alianças para a disputa pelo governo do Estado.
Pedetistas e socialistas são aliados do PT no governo federal, ao contrário da relação mantida em nível estadual, em que tanto PDT quanto PSB integram a base do governo Eduardo Leite. Mesmo com a distância no RS, membros das duas legendas reafirmaram, no almoço, a união para trabalhar em busca de um quarto mandato a Lula.
Presidentes de seis dos sete partidos (com exceção da Rede, que enviou representante da direção nacional) marcaram presença no encontro. Ao final do almoço, os dirigentes, deputados e líderes gravaram um vídeo de apoio ao presidente, cantando "olê, olê, olá, Lula, Lula".
Paim quer definição antes de encontro
Cotado para ser o candidato ao Senado do PT, Paulo Paim deve retornar ao Rio Grande do Sul na próxima semana, quando cumprirá agendas em Caxias do Sul nos dias 19 e 21. Estão previstas audiências públicas na Câmara de Vereadores e encontro com o prefeito Adiló Didomenico. Também haverá reunião com movimentos sindicais, com expectativa nos bastidores de que o senador aproveite a ocasião para anunciar, oficialmente, sua candidatura em 2026.
A confirmação anteciparia o encontro estadual do PT, marcado para o final de novembro no Hotel Embaixador, em Porto Alegre. O evento seria no dia 29, mas foi alterado para o dia 30, um domingo, em função do local. A reunião da executiva na próxima segunda também definirá a programação do evento.
Correligionários têm dito há semanas que este encontro vai definir os nomes do PT para a disputa eleitoral no Estado no próximo ano. Edegar Pretto é o favorito para concorrer a governador. Para o deputado Paulo Pimenta, que já esteve mais bem colocado internamente para ser o candidato petista ao Senado e agora deve ser preterido por Paim, restará concorrer à reeleição na Câmara dos Deputados.
Paim, que continuará no Estado até o dia 30, defende que o diretório estadual se reúna antes do evento para definir os nomes para 2026:
— Temos que resolver a situação para construir um caminho. Naquela semana deve se buscar uma solução e chegar no dia 30 com tudo definido.