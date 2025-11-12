Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

De olho em 2026
Notícia

Presidente do PT estará em Porto Alegre e deve se reunir com partidos para articular frente da esquerda

Além do encontro com líderes, Edinho Silva deve ter agenda com prefeitos e movimentos sindicais

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS