Presença de Leite no congresso do MDB indica aposta em Gabriel Souza

O congresso estadual do MDB, que deverá reunir cerca de 1,5 mil filiados neste sábado, no Clube Farrapos, em Porto Alegre, para reafirmar o apoio à candidatura de Gabriel Souza ao Palácio Piratini, terá a presença do governador Eduardo Leite. Mais do que um gesto de cortesia com seu vice, a presença de Leite é um indicativo de que Gabriel é o candidato da situação.
Leite deve chegar por volta das 10h30min, para estar presente no momento em que os emedebistas apresentarão Gabriel como candidato de consenso.
Diplomaticamente, Leite tem dito que sua prioridade é "a continuidade do projeto" e que o candidato a governador poderá ser de qualquer um dos partidos da base aliada. Nos bastidores, sabe-se que sua preferência é por Gabriel. Primeiro, por ser o mais preparado para defender o legado do seu governo. Segundo, pelo conhecimento dos projetos em andamento.
A preocupação de Leite e do próprio Gabriel é não perder o Progressistas (PP) para Luciano Zucco (PL). A essa hipótese, seria preferível o PP lançar Ernani Polo como candidato a governador. O secretário de Desenvolvimento é a pessoa que Gabriel gostaria de ter como vice, mas, no momento, é pré-candidato a governador, disputando internamente com o presidente do PP, Covatti Filho.
Leite e o MDB querem manter na aliança todos os partidos que integram a base do governo hoje, com o argumento de que não tem sentido o PP e o PDT apoiarem candidatos que atacam as políticas adotadas no Estado nos últimos oito anos. O PDT lançou a pré-candidatura de Juliana Brizola, mas está dividido entre os que preferem a aliança com o MDB e os que ainda acreditam na possibilidade de ela ter o apoio do PT, hipótese improvável neste momento.
A definição da aliança deverá ficar para março, período em que ocorrem as trocas de partido para quem tem mandato legislativo.