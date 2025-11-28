Presença de Leite no congresso do MDB indica aposta em Gabriel Souza

Governador vai acompanhar ato de pré-campanha do vice. Maurício Tonetto / Divulgação

O congresso estadual do MDB, que deverá reunir cerca de 1,5 mil filiados neste sábado, no Clube Farrapos, em Porto Alegre, para reafirmar o apoio à candidatura de Gabriel Souza ao Palácio Piratini, terá a presença do governador Eduardo Leite. Mais do que um gesto de cortesia com seu vice, a presença de Leite é um indicativo de que Gabriel é o candidato da situação.

Leite deve chegar por volta das 10h30min, para estar presente no momento em que os emedebistas apresentarão Gabriel como candidato de consenso.

Leia Mais MDB e PT lançam pré-candidatos no final de semana e intensificam disputa pelo governo do RS

Diplomaticamente, Leite tem dito que sua prioridade é "a continuidade do projeto" e que o candidato a governador poderá ser de qualquer um dos partidos da base aliada. Nos bastidores, sabe-se que sua preferência é por Gabriel. Primeiro, por ser o mais preparado para defender o legado do seu governo. Segundo, pelo conhecimento dos projetos em andamento.

A preocupação de Leite e do próprio Gabriel é não perder o Progressistas (PP) para Luciano Zucco (PL). A essa hipótese, seria preferível o PP lançar Ernani Polo como candidato a governador. O secretário de Desenvolvimento é a pessoa que Gabriel gostaria de ter como vice, mas, no momento, é pré-candidato a governador, disputando internamente com o presidente do PP, Covatti Filho.

Leia Mais PT define na tarde desta sexta-feira quem será candidato ao Senado

Leite e o MDB querem manter na aliança todos os partidos que integram a base do governo hoje, com o argumento de que não tem sentido o PP e o PDT apoiarem candidatos que atacam as políticas adotadas no Estado nos últimos oito anos. O PDT lançou a pré-candidatura de Juliana Brizola, mas está dividido entre os que preferem a aliança com o MDB e os que ainda acreditam na possibilidade de ela ter o apoio do PT, hipótese improvável neste momento.