Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Irregularidades
Prefeitura de Porto Alegre faz pente-fino nas licenças de saúde de servidores e descobre aberrações

Funcionários afastados há mais de seis meses estão sendo chamados para ter a situação reavaliada

