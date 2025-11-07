Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Guerra ao pedágio 
Notícia

Prefeitos do Vale do Sinos organizam mobilização regional contrária à concessão do bloco 1 de rodovias

Gestores criticam governo do Estado pelo excesso de pórticos de cobrança e falta de diálogo

Henrique Ternus

