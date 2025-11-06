Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Posicionamento
Notícia

Prefeitos do Vale do Paranhana divulgam nota contra a concessão do Bloco 1 de rodovias

Nota repudiando pedágios é assinada pelos gestores de Igrejinha, Taquara, Três Coroas, Parobé, Riozinho e Rolante

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS