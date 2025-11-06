Prefeitos do Vale do Paranhana divulgam nota contra a concessão do Bloco 1 de rodovias

Paranhana está no centro da região contemplada para o bloco 1, com previsão de 23 pedágios em oito rodovias. Porthus Junior / Agencia RBS

Todos os seis prefeitos do Vale do Paranhana divulgaram, nesta quinta-feira (6), uma nota de repúdio à concessão do Bloco 1 de rodovias, que impacta diretamente seus municípios. A nota é assinada pelos prefeitos Leandro Horlle (Igrejinha), Professora Sirlei Silveira (Taquara), Fabiel Port (Três Coroas), Gilberto Gomes Júnior (Parobé), Airton Trevizani da Rosa (Riozinho) e Alceu Trevizani (Rolante).

"É unânime o posicionamento desta associação no sentido que beira o absurdo a região ser taxada novamente por investimentos que hoje o Estado possui dinheiro para fazer, mas novamente quer repassar o custo a população", diz um trecho da nota.

Confira a íntegra da manifestação dos prefeitos

A Ampara — Associação dos Municípios do Vale do Paranhana — em conformidade com o sentimento popular de toda região e a necessidade de justiça, manifesta por meio desta sua veemente contrariedade ao projeto proposto pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul no que diz respeito a concessão de rodovias do denominado Bloco 1 e a instalação de novos pedágios nas rodovias ERS-020, ERS-040, ERS-115, ERS-118, ERS-235, ERS-239, ERS-466, ERS-474 e ERS-010.

É unânime o posicionamento desta associação no sentido que beira o absurdo a região ser taxada novamente por investimentos que hoje o Estado possui dinheiro para fazer, mas novamente quer repassar o custo a população.

O Impacto Econômico e Social que acachapará nossa região com a instalação de 23 pórticos de pedágio no modelo free flow com a tarifa no valor de R$ 0,21 (vinte e um centavos) por km rodado, prejudicará a indústria, o turismo, o comércio local e, principalmente, os moradores e trabalhadores que precisam se deslocar diariamente entre cidades vizinhas, aumentando significativamente seus custos em todos os sentidos.

Outro ponto que causa profunda revolta é a não inclusão da ERS 118 na modalidade, ou seja, o trecho que perpassa os municípios de Sapucaia do Sul, Gravataí e Viamão não será taxado, portanto, o Vale do Paranhana, Sinos e Serra pagarão essa conta conforme projeto proposto pelo governo do Estado.

O contrassenso no modelo de concessão proposto pelo atual governador é de tamanha revolta e indignação, haja vista que prevê o aporte de 1,5 bilhão de reais de recursos do FUNRIGS (fundo público especial para reconstrução do Estado do RS) para realização de obras de duplicação, acessos a municípios e viadutos, porém, com cobranças diárias de todas as pessoas que transitarem pelas rodovias.

Ademais, é de extrema importância também que sejam fornecidas informações básicas para análise e discussão com tempo hábil, tais como, planilha contendo os custos operacionais, valores das obras, valores previstos para manutenção de cada rodovia, detalhamento do fluxo de veículos de cada rodovia e demais informações.

O Vale do Paranhana ainda está se recuperando dos constantes danos provocados pelas enchentes que afetaram negativamente todas as áreas da nossa região, portanto, é justo que os investimentos para as melhoras das nossas rodovias sejam feitos com recursos governamentais (FUNRIGS), fundo este criado para isso e com recursos para execução das obras que necessitamos nas nossas estradas.

Por fim, CONVOCAMOS A TODOS interessados para participar no dia 20 de novembro de um movimento de contrariedade aos novos pedágios que será realizado as 09:30 horas, na ERS 239, em Taquara (em frente ao antigo supermercado Nacional).

NÃO VAMOS ACEITAR PAGAR MAIS ESSA CONTA!

NÃO AOS NOVOS PEDÁGIOS!

SIM A INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO FUNRIGS!

Leandro Marciano Horlle – Prefeito de Igrejinha

Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira – Prefeita de Taquara

Fabiel Port – Prefeito de Três Coroas

Gilberto Gomes Júnior – Prefeito de Parobé

Airton Trevizani da Rosa – Prefeito de Riozinho