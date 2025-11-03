Prefeitos do PP pedem a Ernani Polo que articule candidatura com base do governo Leite

Depois de o senador Luis Carlos Heinze declarar apoio ao oposicionista Luciano Zucco (PL) ao Piratini, e de se oferecer como candidato a vice, aumentou entre os prefeitos do PP a pressão para que o secretário do Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, articule sua candidatura com a base do governo Eduardo Leite. Polo já vinha recebendo esse apelo de prefeitos a partir dos movimentos do presidente estadual do PP, Covatti Filho, que se lançou candidato a governador, mas não descarta uma aliança com o PL.
Aos prefeitos que o procuram, Polo responde que considera incoerência participar de um governo, como o PP participa, e negociar aliança com quem critica tudo o que a administração faz:
— Nós fazemos parte desse projeto e temos de trabalhar para que o que construímos não seja destruído por quem é oposição. De minha parte, defendo uma aliança com PSD, MDB, PSDB, PDT e todos os que estão conosco hoje.
Pré-candidato a governador, Polo lembra que Eduardo Leite, quando fez esse apelo, não condicionou a aliança à indicação de Gabriel Souza (MDB) como cabeça de chapa, embora diga que ele é seu preferido para a sucessão.
— O candidato a gente vai escolher lá na frente. O que tenho ouvido dos prefeitos do nosso partido é que eles nunca tiveram tanto apoio do governo estadual, com programas nas áreas de saúde e segurança, principalmente, o que só foi possível porque o Leite colocou as contas em dia e promoveu o ajuste fiscal — disse Polo à coluna.